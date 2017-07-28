Смерть казахстанского актера в Китае: Алексей Шумский умер из-за болезни, связанной с кровью
28 июля 2017, 13:05
Дипломаты организовали транспортировку тела актера на родину.
Казахстанский актер Алексей Шумский впал в кому и умер во время отдыха в Китае, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
"Казахстанец прибыл в Китай в составе туристической группы. Ему стало плохо еще при пересечении границы. Несмотря на это, он продолжил путешествие. В Китае он впал в кому, а затем, к сожалению, скончался", — сказал Жайнаков журналистам.
По словам Жайнакова, причиной смерти стала болезнь, связанная с кровью.
"Нам сообщили о его смерти вчера вечером. Тело транспортировали из Урумчи в Казахстан при содействии наших дипломатов. Было организовано финансирование транспортировки за счет средств посольства", — заключил глава пресс-службы.
В СМИ сообщалось, что актер театра юного зрителя Алексей Шумский поехал в Урумчи в отпуск по групповой визе 21 июля. Внезапно ему стало плохо и актер впал в кому. В больницу казахстанец попал с сильной интоксикацией организма.
Источник Sputnik Казахстан
Фото: Валентина Ваганова
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