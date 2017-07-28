EXPO 2017: анонс мероприятий на выходные дни

Что посмотреть на международной выставке в субботу и воскресенье.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, 29 июля, в субботу в Зоне творческой энергии ЭКСПО-2017 состоится музыкальное исполнение «Далатюнс: нео-этно фолк группы Аркаим и Алан». В рамках проекта Dalatunes две группы музыкантов исполнят современные композиции в стиле этно-джаз на древних казахских инструментах. Слушатели смогут принять участие, создав собственную музыкальную композицию.





Начало концерта в 17:00.





Регион Лацио совместно с Павильоном Италии приглашает всех на концерт «Сальтарелло Любви», в исполнении Оркестра Народной Итальянской музыки под руководством Амброджо Спаранья.

29 июля 2017 года в 20:00 на Сцене Национального дня. Вход по билетам Экспо.





В субботу также состоится церемония празднования Национального дня Республики Ангола. Начало мероприятия в 15:00.

В рамках мероприятия, гостям будет представлена увлекательная шоу-программа. Классический балет KILANDUKILU продемонстрирует национальный танец, а трубадуры DUO CANHOTO исполнят традиционные мелодии республики. Музыкант NELO DE CARVALHO порадует гостей выставки своим неподражаемым творчеством.



Кроме этого, 29 июля 2017 года в 11:00 часов состоится празднование Национального дня Республики Парагвай. В мероприятии примут участие заместитель министра обороны Республики Казахстан Абылкаир Скаков и заместитель министра иностранных дел Республики Парагвай Оскар Кабельо.





В рамках празднования запланирована обширная культурная программа, включающая музыкальные и танцевальные номера. Музыканты исполнят Гуарани и Польку, а танцоры выступят под удары парагвайской Польки в традиционных парагвайских костюмах.





Празднование завершится масштабным парадом, который начнется со сцены Национального дня и завершится в павильоне Латинской Америки, где гости смогут получить всю информацию об участвующей стране.





Вместе с тем, в 14:20 в Медиа Центре состоится пресс-конференция с участием представителей Парагвая, где журналистам предоставится возможность взять интервью у делегатов.





В воскресенье, 30 июля в рамках национального дня 12 стран Карибского сообщества состоится концерт в стиле «R&B» исполнителей из Республики Белиз. На сцене Национального дня гостей выставки порадует очаровательная Denise Castillo, знаменитая такой музыкой как «I Remain», «Missing You», «Turn Me Up» и «Suh Mi Like It». Также, на сцене выступит автор зажигательной песни «Dengue Fever» Cocono Bwai.

Начало мероприятия в 18.30.





Также в воскресенье в рамках EXPO-2017 состоится Национальный день Демократической Республики Конго. Официальную делегацию возглавит министр иностранных дел, Его Превосходительство Жан-Люсьен Бусса Тонгба.

После официальной церемонии культура и традиции Демократической Республики Конго будут представлены через яркое выступление фольклорной группы MOKOTO YA BANGALA.

Начало мероприятия в 15:00.





Регион Фриули-Венеция-Джулия и его специализированные компании представят на международной выставке ЭКСПО-2017 с 30 июля по 5 августа лучшие разработки, исследования и практики зеленой экономики.

30 июля в 18.30 состоится торжественное открытие недели региона Фриули-Венеция-Джулия в Павильоне Италии, с участием Посла Италии в Казахстане Стефано Раваньян, а также представителей акимата г. Астана.

Неделя будет насыщена событиями и мероприятиями. Так, в понедельник 31 июля в 11.00 состоится подписание меморандума о сотрудничестве между компаниями Казахинвест и BioNet в разработке и реализации инновационной установки по производству энергии из органических отходов анаэробным методом, которая будет выполнена в административном центре Фриули.

1 и 2 августа председатель совета региона по окружающей среде и энергетике Сара Вито проведет серию практических семинаров и презентаций по различным направлениям, представленным регионом на ЭКСПО-2017.

В четверг, 3 августа запланирована презентация туристических возможностей региона для казахстанских туроператоров и журналистов.



