Появилось видео искореженного вагона электрички, попавшей в аварию в Барселоне

Поезд пригородного сообщения врезался в оградительную платформу носом. По одной из версий, причиной ЧП стали действия машиниста, который не успел затормозить.





Власти сообщили, что по уточненным данным в результате столкновения травмы получили 54 человека, один из них пострадал достаточно серьезно, состояние 19 оценивается как средней тяжести, информирует РИА Новости.





Ранее сообщалось о 48 раненых. Полиция оцепила место происшествия, однако в целом вокзал продолжает работать в нормальном режиме.