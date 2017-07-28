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Появилось видео искореженного вагона электрички, попавшей в аварию в Барселоне

28 июля 2017, 16:55

Поезд пригородного сообщения врезался в оградительную платформу носом.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео поезда, попавшего утром 28 июля в аварию на барселонской железнодорожной станции Francia, сообщают Vesti.ru.

Поезд пригородного сообщения врезался в оградительную платформу носом. По одной из версий, причиной ЧП стали действия машиниста, который не успел затормозить.

Власти сообщили, что по уточненным данным в результате столкновения травмы получили 54 человека, один из них пострадал достаточно серьезно, состояние 19 оценивается как средней тяжести, информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось о 48 раненых. Полиция оцепила место происшествия, однако в целом вокзал продолжает работать в нормальном режиме.


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