Появилось видео искореженного вагона электрички, попавшей в аварию в Барселоне
28 июля 2017, 16:55
Поезд пригородного сообщения врезался в оградительную платформу носом.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео поезда, попавшего утром 28 июля в аварию на барселонской железнодорожной станции Francia, сообщают Vesti.ru.
Поезд пригородного сообщения врезался в оградительную платформу носом. По одной из версий, причиной ЧП стали действия машиниста, который не успел затормозить.
Власти сообщили, что по уточненным данным в результате столкновения травмы получили 54 человека, один из них пострадал достаточно серьезно, состояние 19 оценивается как средней тяжести, информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось о 48 раненых. Полиция оцепила место происшествия, однако в целом вокзал продолжает работать в нормальном режиме.
Mi tren ha chocado al llegar a estación de Francia hoy pic.twitter.com/WYGJMbcw7j— Felix Rios (@iamfelixrios) 28 июля 2017 г.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870646-1bb57baffc92b5f7aabd3618dd92d96d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...