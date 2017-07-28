Школьная гардеробщица в Костанайской области не получила 7 млн тенге за домогательства

Суд отказал в удовлетворении иска жительнице костанайского села Перцевка Анне Белоусовой, которая предъявила иск на 7 миллионов тенге министерству финансов РК, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

"Суд решил в удовлетворении искового заявления Белоусовой Анны Владимировны о возмещении морального и материального вреда к министерству финансов Казахстана отказать. Решение может быть обжаловано в процессуальной апелляционной судебной коллегии в течение одного месяца со дня вынесения решения", — сказал судья Арман Жукенов во время оглашения приговора.

После оглашения приговора адвокат Анны Снежана Ким, комментируя свою позицию журналистам, задала риторический вопрос о смысле принятия международной конвенции, которая не исполняется.

"По закону должен был быть положительный результат. Я не могу найти основания, которые позволили бы суду отказать в решении, поэтому я судью попросила озвучить основания. Он их не озвучил. Решение комитета ООН в любом случае должно быть исполнено − это государство, а не мы должны заниматься этим. Генеральная прокуратура это должна была исполнить, так как с момента вынесения шесть месяцев дано", — сказала адвокат.

Кроме того, она добавила, что в последующем они однозначно будут обращаться в вышестоящие инстанции.

История этого дела началась в 2011 году. Гардеробщица сельской школы Анна Белоусова обратилась в суд с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны директора школы, ее исковое заявление на протяжении долгого времени в разных инстанциях Казахстана удовлетворено не было. Позже комитет ООН принял решение, что государство обязано выплатить женщине компенсацию, однако этого сделано не было.

После 7 июня 2017 года Белоусова подала иск в Сарыаркинский районный суд Астаны, в котором требовала взыскать 7 миллионов тенге с министерства финансов и исполнить решение ООН. Судья Сарыаркинского районного суда Астаны Кунболат Арипов вызвал на процесс по гражданскому делу по иску физлица экспертов ООН, обладающих судебным иммунитетом в качестве третьей стороны, что вызвало большой резонанс среди юристов. После этого случая дело было передано судье Арману Жукенову.

Сама Анна Белоусова на процессе не присутствует, ее интересы представляет адвокат Снежанна Ким. По словам правозащитницы, после пережитых домогательств ее клиентка до сих пор нуждается в постоянной поддержке. В исковых требованиях указывается, что Анна Белоусова хочет получить 7 миллионов тенге в качестве компенсации потери дохода в период с 2011 по 2012 год, судебных расходов и издержек, понесенных в связи с многочисленными жалобами на директора сельской школы, всех расходов, понесенных ею в связи с гражданским иском, а также пережитых страданий, обусловленных сексуальными домогательствами.

Во время судебного заседания приглашенный стороной истца в качестве специалиста психолог областной Костанайской психиатрической больницы Светлана Черникова в свою очередь рассказала, что Анна Белоусова, которая обращалась к ней за психологической помощью, пережила ситуацию, которая стала для ее здоровья разрушительной.

"Надо понимать, что это деревенская девушка, она в 15-16 лет осталась без матери, очень доверчивая, у нее не было возможности дальше учиться, поэтому она осталась в этой же школе работать. Ее семью и ее саму знали все жители небольшого поселка. Нужно понимать, что все реакции при сексуальных домогательствах практически протекают так же, как при сексуальном насилии. То есть у человека возникают чувства опустошения, унижения, появляется страх, что тебя осудят окружающие", — сказала Черникова.

По словам психолога, долгое пребывание в хроническом стрессе в период работы в школе, а также в период судебных разбирательств не могло не сказаться на здоровье человека. В пример были приведены ощущения разочарованности и недоверия к людям, а также возникающие мысли о суициде.

"Ухудшилось зрение: было минус семь, стало минус 12. У нее первая группа инвалидности по зрению, и это пожизненно, потому что ситуация со зрением необратима. Она также поправилась, то есть это заедание, появился тремор рук. Там, на самом деле, нужно более серьезное лечение, я об этом писала в рекомендациях", — добавила специалист.

Представитель министерства финансов, главный инспектор юридической службы Ольга Ломако во время суда отмечала, что Казахстан признал компетенцию Комитета ООН в части рассмотрения заявлений граждан в дискриминации в отношении женщин, а истец не исчерпала все доступные внутренние средства правовой защиты.

В частности, не подавала заявления в суд о защите своей чести и достоинства в отношении причинителя вреда, привлечения его к уголовной ответственности за домогательства, а государство, как следует из искового заявления, в полной мере приняло все соответствующие меры, все доказательства не раз были приняты несущественными, то есть жалобы на сексуальные домогательства рассматривались и были признаны необоснованными.