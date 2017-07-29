Столичные чиновники продолжают эстафету поездок на общественном транспорте
29 июля 2017, 09:05
Ранее аким Астаны дал протокольное поручение о необходимости ездить на общественном транспорте.
Руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Асхат Оралов выложил совместную фотографию с кондуктором 25 маршрута. Фотография была опубликована на его странице в Facebook, передает Zakon.kz.
"Во всех городах основным транспортом для молодежи является общественный транспорт и наша столица в этом не исключение. Поэтому молодежь полностью поддерживает инициативу нашего акима", - написал он на своей странице.
Оралов принял эстафету от исполняющего обязанности руководителя столичного Управления образования Ануара Жангозина, ранее выложившего фото своей поездки в автобусе.
Напомним, 27 июля в столичном акимате прошло заседание под руководством Асета Исекешева, в рамках которого рассмотрен ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Градоначальник дал протокольное поручение о необходимости ездить на общественном транспорте.
"Руководители столицы, начиная с акима города и заместителей, акимов районов, заместителей, несколько раз в неделю, а также руководители управлений, городских ведомств и отделов структурных подразделений раз в день должны пользоваться общественным транспортом", – сказал тогда градоначальник.
Фото: Facebook.
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