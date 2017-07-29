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Столичные чиновники продолжают эстафету поездок на общественном транспорте

29 июля 2017, 09:05

Ранее аким Астаны дал протокольное поручение о необходимости ездить на общественном транспорте.

Руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Асхат Оралов выложил совместную фотографию с кондуктором 25 маршрута. Фотография была опубликована на его странице в Facebook, передает Zakon.kz.

"Во всех городах основным транспортом для молодежи является общественный транспорт и наша столица в этом не исключение. Поэтому молодежь полностью поддерживает инициативу нашего акима", - написал он на своей странице.

Оралов принял эстафету от исполняющего обязанности руководителя столичного Управления образования Ануара Жангозина, ранее выложившего фото своей поездки в автобусе.

Напомним, 27 июля в столичном акимате прошло заседание под руководством Асета Исекешева, в рамках которого рассмотрен ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Градоначальник дал протокольное поручение о необходимости ездить на общественном транспорте.

"Руководители столицы, начиная с акима города и заместителей, акимов районов, заместителей, несколько раз в неделю, а также руководители управлений, городских ведомств и отделов структурных подразделений раз в день должны пользоваться общественным транспортом", – сказал тогда градоначальник.

Фото: Facebook.

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