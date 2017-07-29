Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Бурый медведь пришел на турбазу под Риддером за едой

29 июля 2017, 16:08

Численность бурых медведей в лесах Восточного Казахстана за последние годы выросла в разы.

Бурый медведь нагнал страху на обитателей турбазы, расположенной в таежных окрестностях Риддера, передает Казинформ.

Объявившийся здесь топтыгин ведет себя совершенно непринужденно - ходит в столовую и роется в мусорном баке. Об этом в социальных сетях поведали отдыхающие на турбазе Риддера. «Как поступить с медведем, который потерял страх, пугает и объедает всю округу? - спрашивает туристка Татьяна Смола в соцсетях, видевшая косолапого собственными глазами. - Вчера вечером медведь устроил демарш в детском лагере. Поэтому в туалет и баню ходим строем. Сдать мишку властям? Взять на перевоспитание?».

Некоторым отдыхающим удалось зафиксировать на смартфон, как взрослый медведь, встав на задние лапы, выбирает еду на столе, но увидев людей, убегает в лес. Как стало известно, численность бурых медведей в лесах Восточного Казахстана за последние годы выросла в разы. И сегодня уже возникает необходимость отрегулировать соотношение диких животных с их кормовой составляющей.

Людмила Малько.

Фото: inform.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...