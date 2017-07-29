Бурый медведь пришел на турбазу под Риддером за едой
29 июля 2017, 16:08
Численность бурых медведей в лесах Восточного Казахстана за последние годы выросла в разы.
Бурый медведь нагнал страху на обитателей турбазы, расположенной в таежных окрестностях Риддера, передает Казинформ.
Объявившийся здесь топтыгин ведет себя совершенно непринужденно - ходит в столовую и роется в мусорном баке. Об этом в социальных сетях поведали отдыхающие на турбазе Риддера. «Как поступить с медведем, который потерял страх, пугает и объедает всю округу? - спрашивает туристка Татьяна Смола в соцсетях, видевшая косолапого собственными глазами. - Вчера вечером медведь устроил демарш в детском лагере. Поэтому в туалет и баню ходим строем. Сдать мишку властям? Взять на перевоспитание?».
Некоторым отдыхающим удалось зафиксировать на смартфон, как взрослый медведь, встав на задние лапы, выбирает еду на столе, но увидев людей, убегает в лес. Как стало известно, численность бурых медведей в лесах Восточного Казахстана за последние годы выросла в разы. И сегодня уже возникает необходимость отрегулировать соотношение диких животных с их кормовой составляющей.
Людмила Малько.
Фото: inform.kz.
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