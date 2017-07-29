Полицейские оцепили территорию возле сферы «Нур Алем» на ЭКСПО
В полиции подтвердили, что возле сферы «Нур Алем» действительно были обнаружены подозрительные коробки.
Внимание полицейских привлекли подозрительные коробки, передает ИА "NewTimes.kz".
Гости выставки стали свидетелями странной картины. По их словам, полицейские оцепили участок у павильона «Нур Алем», служебные собаки обнюхивали стоящие на земле коробки.
"Когда мы выходили из национального павильона, увидели полицейских. На коленях стоял мужчина, овчарки обнюхивали коробки, а полицейские отгоняли оттуда любопытных. Людей просили отойти в сторону и не смотреть", - рассказала агентству очевидец.
Эту информацию прокомментировали в ДВД столицы. В полиции подтвердили, что возле сферы «Нур Алем» действительно были обнаружены подозрительные коробки.
"При обходе сотрудники полиции обнаружили две коробки. Полицейские проявили бдительность и проверили их. Ничего подозрительного не обнаружено. Внутри коробок оказались литровые банки с краской и строительный силикон. Позже нашлись и хозяева этих коробок. Подошли рабочие, сообщив, что это они оставили коробки. Рабочие заняты в павильоне строительно-молярными работами", - прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Астаны Софья Кылышбекова.
фото: newtimes.kz
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