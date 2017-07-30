Запуск первой японской частной ракеты завершился неудачно

Первый запуск ракеты Momo, полностью сконструированной японской частной компанией Interstellar Technologies, завершился неудачно. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter, передает Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter, передает РБК





Как сообщила компания, полет прервался через 80 секунд из-за прекращения передачи телеметрической информации о двигателе. Сам двигатель был аварийно отключен. Ракета упала в море на расстоянии около 8 км от берега. «Подробности будут сообщены позже на пресс-конференции», — пояснили в сообщении.





Ранее запуск Momo был перенесен с субботы, 29 июля, на воскресенье, 30 июля, «из-за погодных условий». Тогда об этом также сообщили в Interstellar Technologies. Пуск, по информации представителей компании, должен был осуществиться с площадки на острове Хоккайдо возле поселка Таики.





​Как предполагали разработчики, в случае успешного запуска ракета с 20-килограммовым грузом должна была достичь высоты 120 км. После того, как ракета выработает топливо, головная часть с грузом должна была приводниться в Тихом океане.





Компания Interstellar Technologies основана в 1997 году. Ее целью является предоставление услуг по запуску спутников на ракетах-носителях собственного производства. Компания с 2006 года разрабатывает ракетные двигатели, в 2011 году ею был совершен первый демонстрационный ракетный пуск с площадки близ поселка Таики. Разработка ракеты Momo ведется с 2014 года.



