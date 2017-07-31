Террористы намеревались отравить пассажиров австралийского самолёта газом
31 июля 2017, 08:29
Он должен был или убить людей, или хотя бы обездвижить их.
По мнению властей, действиями четырёх задержанных австралийцев руководили из Сирии, сообщает Life.ru.
Издание The Australian сообщило о планах предполагаемых террористов, которых накануне задержали в Сиднее по подозрению в подготовке теракта на борту самолёта.
По данным СМИ, террористы намеревались отравить пассажиров лайнера неким ядовитым веществом — сернистым газом. Он должен был или убить людей, или хотя бы обездвижить их. По мнению властей, действиями четырёх австралийцев ливанского происхождения руководили боевики из Сирии.
Поскольку полиция и спецслужбы не уверены, что сумели раскрыть планы террористов до конца, в австралийских аэропортах в эти дни усилены меры безопасности.
Фото: REUTERS
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