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Террористы намеревались отравить пассажиров австралийского самолёта газом

31 июля 2017, 08:29

Он должен был или убить людей, или хотя бы обездвижить их.

По мнению властей, действиями четырёх задержанных австралийцев руководили из Сирии, сообщает Life.ru.

Издание The Australian сообщило о планах предполагаемых террористов, которых накануне задержали в Сиднее по подозрению в подготовке теракта на борту самолёта.

По данным СМИ, террористы намеревались отравить пассажиров лайнера неким ядовитым веществом — сернистым газом. Он должен был или убить людей, или хотя бы обездвижить их. По мнению властей, действиями четырёх австралийцев ливанского происхождения руководили боевики из Сирии.

Поскольку полиция и спецслужбы не уверены, что сумели раскрыть планы террористов до конца, в австралийских аэропортах в эти дни усилены меры безопасности.

Фото: REUTERS

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