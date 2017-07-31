Террористы намеревались отравить пассажиров австралийского самолёта газом

Он должен был или убить людей, или хотя бы обездвижить их.

По мнению властей, действиями четырёх задержанных австралийцев руководили из Сирии, сообщает Life.ru





Издание The Australian сообщило о планах предполагаемых террористов, которых накануне задержали в Сиднее по подозрению в подготовке теракта на борту самолёта.





По данным СМИ, террористы намеревались отравить пассажиров лайнера неким ядовитым веществом — сернистым газом. Он должен был или убить людей, или хотя бы обездвижить их. По мнению властей, действиями четырёх австралийцев ливанского происхождения руководили боевики из Сирии.





Поскольку полиция и спецслужбы не уверены, что сумели раскрыть планы террористов до конца, в австралийских аэропортах в эти дни усилены меры безопасности.



