Епископ Каскеленский Геннадий: Жизнь человека наполняет смыслом, прежде всего, религия

В Казахстане твоя религия нигде не является препятствием и не побуждает к тому, чтобы тебе отдавали предпочтение.

Какова сегодня в Казахстане религиозная ситуация? Насколько велика роль традиционных религий в развитии культуры и духовной жизни казахстанского народа? Стало ли межконфессиональное согласие высшей ценностью казахской государственности? Как нам сохранить толерантность в общественном сознании, уважение к другим культурам и религиям? На эти и другие вопросы Zakon.kz отвечает Епископ Каскеленский Геннадий, викарий Астанайской епархии Русской православной церкви.





- Многоуважаемый Епископ Геннадий, как бы вы охарактеризовали состояние религиозной ситуации в Казахстане, какой весомый позитивный фактор в этом отношении вы бы отметили особо?





- На мой взгляд, религиозную ситуацию в Казахстане можно оценить как стабильную. В этом немалая заслуга государства, которое у нас имеет светский характер. Светская модель государственно-конфессиональных отношений для нашей многонациональной республики, где проживают представители десятков самых разнообразных культур – безальтернативна. Это фундаментальное требование Конституции, выражать сомнения по этому поводу невозможно. Не соглашаться с этим означает ставить под угрозу само существование государства. Приверженцы всех религий равны перед законом, а закон гарантирует уважительное отношение к религиозным убеждениям каждого гражданина.





Позитивным фактором в религиозной ситуации я бы назвал то обстоятельство, что нигде в обществе религиозная принадлежность человека не имеет значения. При получении образования, приеме на работу, оказании медицинской помощи и так далее, никто не интересуется твоим вероисповеданием. Твоя религия нигде не является препятствием и не побуждает к тому, чтобы тебе отдавали предпочтение.





Особенно важно, чтобы равную благожелательность к людям различных религиозных взглядов сохраняли представители тех профессий, от которых зависят жизнь, здоровье и благополучие населения, например, правоохранительных органов, медицинские работники, чиновники всех уровней. Вот это очень важное достижение общества, которое необходимо всячески сохранять.





- Какие, на ваш взгляд, религии занимают сегодня особо важное место в конфессиональном спектре Казахстана? Насколько велика роль традиционных религий в развитии культуры и духовной жизни казахстанского народа?





- Конечно, представители всех религий равны перед законом, но государство не может не отметить особое значение в истории Казахстана ислама ханафитского масхаба и православного христианства. Если говорить о Православной Церкви, то она играла и продолжает играть важнейшую роль в жизни славянского населения республики, а это порядка четырех миллионов человек.





Современный облик Алматы невозможно представить без Вознесенского кафедрального собора – уникального памятника архитектуры и инженерной мысли начала XX столетия. При его строительстве выдающимся инженером Андреем Зенковым впервые были применены принципы сейсмоустойчивости, что принесло зримые плоды - собор устоял во время разрушительного землетрясения 1911 года. Даже в советские времена тотального насаждения безбожия велико было нравственное влияние выдающихся церковных деятелей Казахстана, алматинских митрополитов Николая и Иосифа, Карагандинского старца Севастиана, архимандрита Кирилла (Бородин) в Целинограде.





Влияние и значение Православия очевидны и сегодня. Тому свидетельством - десятки тысяч паломников в длинных очередях во всех областях республики, которые стремились посетить храмы во время пребывания в них современной чудотворной святыни – мироточивой иконы Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец».





Важно отметить, что Православная Церковь в Казахстане никогда не несла и не может нести никакой угрозы экстремистского характера в силу самой своей природы. От нее не может исходить никакой опасности, а только мир и созидание. Это доказано самой историей. Если в чем сегодня и упрекают православных христиан, по большей части – несправедливо, так это в недостаточной активности жизненной позиции, в заострении внимания на внутренней жизни личности, «углублении в себя».





Действительно, в Православии присутствует некое мистическое ядро, императив внутренней духовной жизни, что отличает его от многих других религий. Лейтмотив Евангельской проповеди: ищите прежде всего Царствия Божия, которое внутри вас, а все остальное вам приложится. (Мф. 6:33; Лк. 17:21). Православию в Казахстане абсолютно чужд какой бы то ни было политический дискурс. Православная Церковь неизменно воспитывает паству в духе мира, толерантности, послушания властям. Хорошо известны слова из Священного Писания: «Нет власти не от Бога» (Рим. 1:33).





Сегодня, в эпоху религиозного возрождения, традиционные для славян православные духовно-нравственные ценности чрезвычайно актуальны. Участие в богослужениях, в церковных молитвах создает особое настроение, некий внутренний комфорт, душевную уверенность, которые так необходимы для ежедневного созидательного труда.





- В конфессиональное пространство многонационального Казахстана входят последователи почти всех мировых религий - ислама, христианства, буддизма, иудаизма, древних политеистических культов, современных новообразований и так далее. Можно ли сказать, что межконфессиональное согласие стало высшей ценностью казахской государственности?





- Наверное, можно сказать и так. При этом мы должны ясно представлять себе роль и задачи современного государства. Они очень важны, но они весьма ограничены. Здесь не должно быть никакой путаницы. Государство это всего лишь способ организации власти. Такие способы бывают разными.





С понятием государства соотносится понятие гражданского общества как сферы реализации частных интересов каждой отдельной личности. Эта стихия непрерывно сталкивающихся частных интересов вводится в рамки государственности как бурный турбулентный поток в берега гидротехнического сооружения. В либеральной доктрине роль государства сведена к минимуму. Оно всего лишь «ночной сторож» при гражданском обществе. Это возможно, если общество достаточно однородно. Но чем больше разнообразие общества, тем выше турбулентность, тем прочнее и сильнее должны быть государственные институты. При этом следует соблюдать осторожность, водный поток можно так зажать плотинами, что он прорвет и разрушит их.





Еще нужно заметить следующее: государство представляет собой только внешние сооружения, скрепы, оно не может наполнить жизнь человека смыслом. А наполняет смыслом жизнь человека, прежде всего, религия. «Ищите Царствия Божия»! Жизнь следует посвятить тому, за что не страшно умереть. Цель жизни православного человека - в служении Богу и ближнему. Всем известны слова Христа Спасителя: «Нет любви большей как если кто положит душу свою за други своя» ( Ин. 15:13). Вот такую жертвенную любовь Церковь призвана воспитывать у своей паствы.





- Как известно, разногласия в вопросах религии являются одной из основных причин, порождающих в мире конфликты и войны. Как нам сохранить толерантность в общественном сознании, уважение к другим культурам и религиям и еще больше гармонизировать межконфессиональные отношения, межконфессиональный диалог?





- В христианстве нет идеи «священной войны» в принципе. Хотя есть учение об оборонительной, праведной войне. Бог лишь допускает «праведную войну», как наименьшее зло, но не требует войны. Любое проявление агрессии вредит душе, ранит душу, которая призвана к общению с Богом в мире и любви. Вернувшийся с праведной войны солдат должен понести серьезный труд покаяния и молитвы, чтобы к нему вернулось мирное душевное состояние.





Войны, которые велись в христианском мире в средние века, действительно зачастую проходили под религиозными лозунгами, но преследовали цели сугубо материального обогащения. Классический пример - пресловутые крестовые походы. Они провозглашались во Франции и Италии как борьба за освобождение святых мест от мусульманского владычества, а реально оборачивались разграблением богатейшего греческого христианского города Константинополя, стычками и разборками между самими участниками походов: венецианцы дрались с пизанцами и так далее.





Многое, очень многое зависит от религиозных лидеров по всему миру. Мы должны понять, государство при всем желании не может обеспечить глубокого межконфессионального согласия, оно может только удерживать общество в определенных границах мирного существования. Контролировать берега, но не саму водную стихию.





Подлинное межконфессиональное согласие наступает, когда идея о нем оказывается органически встроена в этические системы основных религий. В связи с этим важнейшее значение имеют форумы, подобные Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который регулярно проводится в Астане по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.





На этих форумах религиозные лидеры стремятся актуализировать этическую и теологическую мысль своих традиций, способствующую установлению мира и взаимопонимания. И не должно быть в обществе места тем, кто проповедует свою мнимую религиозную исключительность, унижая и отвергая иные традиции. Важная задача школы, государственных и общественных институтов состоит в том, чтобы привить населению абсолютную нетерпимость к проявлениям экстремизма под религиозными или псевдорелигиозными лозунгами. Кстати, обратите внимание, какая удивительная диалектика здесь сокрыта: для утверждения толерантности нужно проявлять нетерпимость к нетолерантности!





- Религиозность населения растет с каждым годом. Как вы думаете, имеет ли эта тенденция предпосылки стать долгосрочным фактором в общественно-политической жизни, и какими в этом плане должны быть государственно-конфессиональные отношения?





- Трудно прогнозировать, какими путями будет развиваться казахстанское общество в долгосрочной перспективе, но очевидно, что на нынешнем этапе система государственно-конфессиональных отношений вступает в новую стадию.





В 90-е годы мы пережили период наивной либеральной веры в благотворное воздействие любого религиозного учения. Государство практически не занималось регулированием этой важнейшей и сложной сферы человеческой жизнедеятельности. Даже по ночам не дежурило. Впрочем, отдельным специалистам и в то время подобная позиция казалась странной.





Я только что прочитал недавно изданные стенограммы горбачевского Политбюро 1985-1991 годов. Знаете, впечатляют отдельные выступления тогдашнего председателя КГБ СССР Крючкова. Он убедительно, аргументированно говорил об угрозе исламизма в Средней Азии. Видел на десятилетия вперед. Лишь несколько лет назад были приняты меры по наведению порядка в этой области.





Жизнь требует новых изменений в законодательстве. Я так понимаю, что принцип светскости будет неуклонно проводиться и в дальнейшем. Это правильно. Лишь бы нам избежать другой крайности – светскость не должна у нас стать синонимом атеизма или агностицизма (нынче модное словечко).





У меня есть общецерковное послушание. Я председатель Комиссии Русской Православной Церкви по связям с коптской христианской Церковью Египта. Не так давно, в июне мы проводили заседание в Астане. Когда я спросил коптских епископов, какие у них впечатления от Казахстана, они ответили мне, что здесь все им напоминает Египет времен начала 70-х годов, когда в межрелигиозных отношениях было спокойно и мирно. Все знают, как сегодня страдают египетские христиане. Там взрывают церкви, расстреливают паломнические группы, посещающие святыни монастырей. «Берегитесь, - сказали они, - не повторяйте наших ошибок, не потворствуйте радикалам! Не давайте иностранным миссионерам свободно пропагандировать свои учения на вашей мирной земле».





Кстати, на нашей комиссии была достигнута договоренность о принесении в Русскую Православную Церковь святых мощей одного из основателей православного монашества, преподобного Макария Великого. Идея об этом была высказана 24 мая нынешнего года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на встрече с коптским Патриархом Тавадросом.





- В последние годы в мире происходят объединения различных экстремистских, сепаратистских и террористических движений, в том числе под знаменами исламского фундаментализма. Может ли это обстоятельство вызвать радикализацию различных религиозных общин в Казахстане? Как оградить наших граждан, каждого члена общества от угрозы экстремизма?





- Да, по оценке экспертов мы наблюдаем определенную радикализацию религиозной молодежной среды.





В этой связи одна из корневых проблем современного казахстанского общества – религиозное образование. Следует стремиться к тому, чтобы как религиоведческое, так и теологическое образование было поднято в казахстанских учебных заведениях на должную высоту, чтобы потребность обучаться за границей была сведена к минимуму.





Однако я не считаю себя специалистом по исламу и полагаю, что мои дальнейшие комментарии на эту тему неуместны. Единственное, о чем хотел бы сказать, у меня немало друзей и хороших знакомых, которые исповедуют ислам. Это добрые и отзывчивые люди, которые трудятся во многих сферах. Я не могу поверить в то, что казахский народ, имеющий древние традиции мирного ислама, окажется неспособен дать решительный отпор экстремистам.





- Известные события на западе нашей страны показали дестабилизирующий потенциал религии. Учитывая это, на какие именно проблемы по обеспечению безопасности личности, общества и государства мы должны обращать особое внимание?





- Я бы не согласился с формулировкой «дестабилизирующий потенциал религии». Что это значит? Мы десятилетия говорим о созидательном потенциале религии. Так чего же в религии больше - доброго или худого, созидательного или дестабилизирующего?





Моя настоятельная рекомендация, с которой я буду выступать на всех трибунах - уходить от понятия «религия» вообще. Следует говорить не о религии, как таковой, а о конкретных религиозных или псевдорелигиозных группах, общинах, направлениях.





На одной улице могут находиться две мечети, в которых проповедуют радикально противоречащие друг другу идеи. Следует говорить предметно, а не сыпать пустыми лозунгами и вешать бессодержательные ярлыки на сложные явления окружающей действительности.





Трагические события в Актобе учат нас бдительности, солидарности. По всему миру происходят теракты. И в этом смысле злодеи не имеют национальности. Знаете, когда в апреле произошел взрыв в моем родном городе, в Санкт-Петербургском метро, я немножечко ощутил себя акыном Жамбылом. Помните, как замечательно он писал о страданиях блокадного Ленинграда?





В заключение нашей беседы я, пожалуй, прочитаю свое стихотворение «Апрельская ночь».





Апрельскою ночью глядела страна

В лицо торжествующей злобе.

Недобрая нынче случилась весна,

Но снова час мужества пробил.





Мой город блокадный, бежит от тебя сон.

И мне не до сна и ночлега:

Не верю, что будешь ты вновь окружен

Чумой двадцать первого века.





Я лиру и душу настрою свою

Под теплой луной в Алатау.

Подобно акыну, молюсь и пою

Твои испытанья и славу.





Здесь горы пытаются спорить со мной

Но вижу сквозь скалы и стены:

Носилки поставлены в ряд на Сенной,

И слышу, как воют сирены.





Все флаги радушно мой город встречал

Волны доверительным плеском.

И каждому гостю всегда открывал

Обьятья собора на Невском.





Но если с проклятой и черной чумой

Зашлют нам посланцев из ада,

Их ангел могучий на шпиле твоем

Отгонит от стен Петрограда.





Не дремлет мой город святого Петра

Не прячет орлиного взора.

Он силой любви победит навсегда

Звериную злобу террора.



