В центре Астаны мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе
31 июля 2017, 12:00
После наезда на человека, мотоциклист влетел в две машины на встречке.
Водитель, управляя мотоциклом «Хонда», допустил наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе в Астане. Затем мотоциклист, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автомашиной марки «Мерседес» и автомашиной «Хюндай», сообщает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.
В результате ДТП водитель мотоцикла и пешеход были доставлены в городскую больницу. От полученных травм 27-летний мотоциклист скончался в больнице. 22-летняя девушка (пешеход) госпитализирована.
По факту ДТП, имевшего место 30 июля т.г. около 18.00 часов по пр.Туран, управлением дознания ДВД Астаны проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК.
Назначены все необходимые экспертизы.
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