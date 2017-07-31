В Семее девушка погибла, выпав из машины во время полицейского преследования

В минувшую пятницу 28 июля в Семее в результате ДТП погибла девушка , передает корреспондент , передает корреспондент YK-avto.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.





Первоначально сообщалось, якобы автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов на проезжей части, в результате чего один человек погиб. Сегодня в ДВД ВКО эту информацию опровергли. Как оказалось, девушка скончалась от падения из автомобиля во время полицейского преследования.





— Около восьми утра на въезде в город полицейские заметили автомобиль ГАЗ 3110, движущийся на высокой скорости без фар, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — На требование патрульных машина не остановилась, экипаж начал преследование. Во время движения по улице Сатпаева в преследуемом автомобиле открылась пассажирская дверь и оттуда выпала девушка 1999 года рождения. От полученных травм она скончалась.





По какой причине девушка выпала из машины — сможет установить только экспертиза. После задержания водителя полицейские выяснили, что он был пьян.





— За рулем ГАЗа находился житель Бескарагайского района 1991 года рождения, — уточнили в полиции. — По всем признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения процедуры медосвидетельствования он отказался. В отношении мужчины начато уголовное расследование по статье 345 Уголовного Кодекса РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека».



