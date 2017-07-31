Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Семее девушка погибла, выпав из машины во время полицейского преследования

31 июля 2017, 12:10

Полицейские озвучили подробности смертельного ДТП.

В минувшую пятницу 28 июля в Семее в результате ДТП погибла девушка, передает корреспондент YK-avto.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

Первоначально сообщалось, якобы автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов на проезжей части, в результате чего один человек погиб. Сегодня в ДВД ВКО эту информацию опровергли. Как оказалось, девушка скончалась от падения из автомобиля во время полицейского преследования.

— Около восьми утра на въезде в город полицейские заметили автомобиль ГАЗ 3110, движущийся на высокой скорости без фар, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — На требование патрульных машина не остановилась, экипаж начал преследование. Во время движения по улице Сатпаева в преследуемом автомобиле открылась пассажирская дверь и оттуда выпала девушка 1999 года рождения. От полученных травм она скончалась.

По какой причине девушка выпала из машины — сможет установить только экспертиза. После задержания водителя полицейские выяснили, что он был пьян.

— За рулем ГАЗа находился житель Бескарагайского района 1991 года рождения, — уточнили в полиции. — По всем признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения процедуры медосвидетельствования он отказался. В отношении мужчины начато уголовное расследование по статье 345 Уголовного Кодекса РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека».


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...