В Семее девушка погибла, выпав из машины во время полицейского преследования
31 июля 2017, 12:10
Полицейские озвучили подробности смертельного ДТП.
В минувшую пятницу 28 июля в Семее в результате ДТП погибла девушка, передает корреспондент YK-avto.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.
Первоначально сообщалось, якобы автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов на проезжей части, в результате чего один человек погиб. Сегодня в ДВД ВКО эту информацию опровергли. Как оказалось, девушка скончалась от падения из автомобиля во время полицейского преследования.
— Около восьми утра на въезде в город полицейские заметили автомобиль ГАЗ 3110, движущийся на высокой скорости без фар, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — На требование патрульных машина не остановилась, экипаж начал преследование. Во время движения по улице Сатпаева в преследуемом автомобиле открылась пассажирская дверь и оттуда выпала девушка 1999 года рождения. От полученных травм она скончалась.
По какой причине девушка выпала из машины — сможет установить только экспертиза. После задержания водителя полицейские выяснили, что он был пьян.
— За рулем ГАЗа находился житель Бескарагайского района 1991 года рождения, — уточнили в полиции. — По всем признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения процедуры медосвидетельствования он отказался. В отношении мужчины начато уголовное расследование по статье 345 Уголовного Кодекса РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека».
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