Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане запретили "помпезно" вручать помощь детям из малоимущих семей

31 июля 2017, 13:06

МОН РК обещает строго следить за этим и пресекать показные случаи.

Как признали в Министерстве образования и науки РК, некоторые регионы в прошлом году перестарались с «помпезностью» подобных мероприятий и семьи высказали свое негодование, сообщила заместитель председателя комитета по охране прав детей МОН РК Маншук Абдыкарим, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, с 1 августа по 30 сентября в Казахстане будет проходить акция «Дорога в школу». Это мероприятие проводится на протяжении 10 лет и направлено на обеспечение охвата всех учащихся страны обучением. Цель акции - оказание помощи школьникам из числа малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Особое внимание в период акции уделяется выявлению детей, не посещающих школы, через рейдовые мероприятия подворные (поквартирные) обходы, оказанию помощи детям из социально-незащищенных слоев населения по сбору в школу.

«Был у нас в прошлом году инцидент. Некоторые регионы перестарались. Старались оказать эту помощь помпезно. Это не правильно, мое личное мнение, что нельзя так делать. Многим детям и многим семьям, конечно, не понравилось», - сказала она на пресс-конференции в СЦК.

В связи с этим еще в прошлом году МОН специально направил письма с инструкциями.

«Там было указано, что никаких торжественных вручений, мероприятий, ни на каких линейках этого не должно быть, потому что это ущемляет все равно ребенка», - пояснила спикер.

По ее словам, на это будут обращать внимание и в этом году.

«В этом году мы будем этому особое внимание уделять, я думаю. Если будем узнавать, что где-то акиматы или кто-то решил изъявить, в общем-то, прорекламировать свою деятельность благотворительную, то, конечно, будем вести разъяснительную работу и пресекать это, потому что это неправильно», - подчеркнула М. Абдыкарим.

Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: lada.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...