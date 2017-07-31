В Казахстане запретили "помпезно" вручать помощь детям из малоимущих семей

МОН РК обещает строго следить за этим и пресекать показные случаи.

Как признали в Министерстве образования и науки РК, некоторые регионы в прошлом году перестарались с «помпезностью» подобных мероприятий и семьи высказали свое негодование, сообщила заместитель председателя комитета по охране прав детей МОН РК Маншук Абдыкарим , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Напомним, с 1 августа по 30 сентября в Казахстане будет проходить акция «Дорога в школу». Это мероприятие проводится на протяжении 10 лет и направлено на обеспечение охвата всех учащихся страны обучением. Цель акции - оказание помощи школьникам из числа малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Особое внимание в период акции уделяется выявлению детей, не посещающих школы, через рейдовые мероприятия подворные (поквартирные) обходы, оказанию помощи детям из социально-незащищенных слоев населения по сбору в школу.





«Был у нас в прошлом году инцидент. Некоторые регионы перестарались. Старались оказать эту помощь помпезно. Это не правильно, мое личное мнение, что нельзя так делать. Многим детям и многим семьям, конечно, не понравилось», - сказала она на пресс-конференции в СЦК.





В связи с этим еще в прошлом году МОН специально направил письма с инструкциями.





«Там было указано, что никаких торжественных вручений, мероприятий, ни на каких линейках этого не должно быть, потому что это ущемляет все равно ребенка», - пояснила спикер.





По ее словам, на это будут обращать внимание и в этом году.





«В этом году мы будем этому особое внимание уделять, я думаю. Если будем узнавать, что где-то акиматы или кто-то решил изъявить, в общем-то, прорекламировать свою деятельность благотворительную, то, конечно, будем вести разъяснительную работу и пресекать это, потому что это неправильно», - подчеркнула М. Абдыкарим.





Автор: Ксения Давыдова, Астана