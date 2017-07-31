В РК пройдут рейды по выявлению детей, прогуливающих школу

В рамках общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу» в этом году будут выявлять злостных прогульщиков школьных уроков , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В ходе акции «Дорога в школу» в этом году основной упор будет сделан на выявление не охваченных обучением детей, профилактику школьных прогулов. К сожалению, существует такая проблема - мы выявляем детей, которые пропускают школу 10 и более дней. С ними проводится предварительная работа», - сказала на пресс-конференции в СЦК заместитель председателя комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Маншук Абдыкарим.





По ее словам, в основном детей находят на дачах, где они прогуливали уроки.





«По информации местных исполнительных органов, в прошлом году в рамках рейдов, проведенных среди дач, было выявлено 280 детей. Нельзя сказать, что идет уменьшение количества таких детей. Чуть идет увеличение - на 15 человек», - указала спикер.





Она отметила, что основная причина «беспризорных детей - асоциальный образ жизни родителей».





«Родители не обращают внимание на воспитание детей. В прошлом году было выявлено 60 детей, которые не посещали школу в осенний период. Это связано с сезонными работами. Сейчас, вы все знаете, на юге дети собирают хлопок. Чтобы заработать, бывает так, что они пропускают занятия. У нас рейды проводятся, мы возвращаем их в школы», - заключила М. Абдыкарим.





Напомним, завтра в Казахстане стартует акция «Дорога в школу». Цель акции - оказание помощи школьникам из числа малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание в период акции уделяется выявлению детей, не посещающих школы, через рейдовые мероприятия подворные (поквартирные) обходы, оказанию помощи детям из социально-незащищенных слоев населения по сборам в школу. «Дорога в школу» завершится 30 сентября.





Автор: Ксения Давыдова, Астана