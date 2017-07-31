Д.Кривошеев: AirAstana угрожает срывами рейсов
31 июля 2017, 15:01
Причиной сложившегося дефицита топлива компания называет сокращение поставок из России в связи с увеличением спроса на внутреннем рынке.
AirAstana угрожает срывами рейсов. В письме компании в администрацию президента говорится о том, что если не поставят топливо, то будет сорвана выставка ЭКСПО-2017. Об этом написал на своей странице в Facebook блогер Денис Кривошеев, передает Zakon.kz.
Как следует из копии письма, также размещенном в посте, причиной сложившегося дефицита топлива компания называет сокращение поставок из России в связи с увеличением спроса на внутреннем рынке.
«По моим сведениям из источника в компании, россияне продают топливо для компании с условием его дальнейшего использования, а не перепродажи. Производители упрекают перевозчика в нарушении договоренностей, - написал Кривошеев. - Это уже второй сбой с поставками топлива. И каждый раз компания получает субсидированный объем».
При этом он отметил, что цены на услуги компании не субсидируют потребителя. Они катастрофически высоки.
«Сегодня у компании есть запасы топлива более чем на сутки, и поставляются они "Петросан" и, судя по всему, в ущерб рынку», - заключил он.
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