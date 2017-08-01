В Актобе бабушка лишила внучку дома, переписав его на «Свидетелей Иеговы»

Запретить это течение местные власти не могут – в Казахстане действует свобода вероисповедания, а «Свидетели Иеговы» не запрещены в республике.

Жительница Актобе Юлия Ярославцева просит власти обратить внимание на деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы». Девушка утверждает, что ее бабушка за месяц до смерти переписала свой дом на прихожан этой церкви. Уже более пяти лет мать-одиночка не может вернуть свою собственность, передает "31 канал".

31-летняя Юлия Ярославцева уже шестой год скитается с двумя детьми по съемным квартирам, хотя должна была стать единственной наследницей родной бабушки. Но родственница предпочла внучке и правнукам чужих людей – она оформила дарственную на дом на имя одного из последователей религиозного течения «Свидетели Иеговы», утверждает Юлия. Но об этом она узнала только во время похорон.

«Они на психологическом уровне пообещали бабушке, что после смерти она встретит сына, мужа своего. И она им служила и как бы разрешила им выставить меня за дверь», - рассказывает женщина.

По словам Юлии, иеговисты препятствовали ее общению с бабушкой. А ведь когда-то они ее саму агитировали вступить в ряды «Свидетелей Иеговы», уверяет она.

«Она говорила, что некий Бауыржан, который проживал на тот момент с ней, квартирант, из их организации «Свидетели Иеговы», покупал ей какие-то дорогостоящие препараты, чтобы вылечить ее непонятно от чего, потому что бабушка была здоровой, единственное – у нее немножко давление поднималось. От этих препаратов ей было плохо», - говорит женщина.

В эти выходные в той самой церкви «Свидетелей Иеговы» в Актобе, куда ходила бабушка Юлии, прошел региональный конгресс единомышленников. На него съехались десятки адептов из западных областей страны. Запретить это течение местные власти не могут – в Казахстане действует свобода вероисповедания, а «Свидетели Иеговы» не запрещены в республике.

Однако в областном управлении по делам религии предполагают, что сами иеговисты нарушают запрет на проповедование в общественных местах и раздают безработным брошюрки с электронным адресом их сайта, да и вообще мало принимают участие в общественной жизни страны.

«Учителя говорят, что детки, чьи родители принадлежат к организации «Свидетели Иеговы», что они отказываются принимать участие в каких-то общественных мероприятиях, праздниках. Детки отказываются получать подарки. Например, девочки отказывались получать подарки на 8 марта. Отказываются, например, от слушания и почитания гимна, государственных символов, атрибутов», – рассказала главный специалист управления по делам религии Актюбинской области Ольга Вороневич.

По некоторым данным, в Казахстане зарегистрировано свыше 17 тысяч последователей «Свидетелей Иеговы».

Что касается Юлии Ярославцевой, для того чтобы оспорить дарственную, ей придется еще доказать родство с бабушкой. Ведь Юля – внебрачный ребенок и была записана на фамилию матери. Поэтому все ее обращения в полицию и прокуратуру были отклонены. И так шестой год.