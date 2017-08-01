Более 800 млн тенге взносов и отчислений поступило за первый месяц работы Фонда ОСМС

Лидерами по уплате взносов и отчислений стали четыре региона - Карагандинская, Костанайская, Алматинская и Восточно-Казахстанская области.

На заседании Правительства РК Кабмин ознакомился с результатами работы Фонда социального медицинского страхования за первый месяц действия ОСМС , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Что касается поступлений, как известно, с 1 июля вступил в силу закон, в соответствии с которым должны перечислять взносы и отчисления в фонд, и они начались уже начиная с 1 июля. По состоянию на 27 июля поступило 548,2 млн тенге. Из них на долю отчислений приходится 38%, на долю взносов 62%», - сказала председатель правления Фонда социального медицинского страхования Елена Бахмутова.





Как отметила глава фонда, 44% являются авансовыми платежами от индивидуальных предпринимателей за второе полугодие текущего года.





«Лидерами по уплате отчислений и взносов являются четыре региона - это ВКО, Карагандинская, Костанайская и Алматинская области, которые в совокупности формируют 49% от поступлений в фонд. Средства по состоянию на 27 число были уплачены за 235 тысяч физических лиц», - уточнила спикер.





В то же время Е. Бахмутова сообщила, что по предварительным данным, общий объем поступлений за июль в Фонд ОСМС превысил 800 млн тенге.





«Общий объем поступлений превысил 800 млн тенге и численность физических лиц, за которые уплачены взносы и отчисления превысило 384 тысячи человек. Касательно наших прогнозов, основные поступления начнутся в августе. В соответствии с законом периодом оплаты взносов является истекший месяц за отчетный период. Поэтому мы ожидаем, что в августе поступит порядка 4,5 млрд тенге, а в целом динамика июля укладывается в прогноз отчислений - базовый на текущий год это 27 млрд тенге», - пояснила она.





В заключение глава фонда добавила, что фонд продолжит работу по внедрению системы ОСМС согласно утвержденной Минздравом Дорожной карте, а также плану по реализации стратегии фонда.





Автор: Ксения Давыдова, Астана