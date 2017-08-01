В Индии родился младенец, "беременный" собственным братом
1 августа 2017, 11:56
Врачи смогли успешно удалить эмбриона-паразита. Операцию провели в другой клинике в городе Тхана. Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо.
В Индии врачи обнаружили у новорожденного младенца в животе недоразвитый зародыш его брата-близнеца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Аномалию обнаружил в начале июля врач-рентгенолог в ходе планового УЗИ матери в госпитале маленького городка Мумбра. Он принял решение назначить еще одно обследование — после родов. В результате он обнаружил, что за желудком младенца "спрятался" его брат-близнец.
По информации издания, плод был около семи сантиметров в длину и весил около 150 граммов — у него успели сформироваться мозг, руки и ноги.
Врачи смогли успешно удалить эмбриона-паразита. Операцию провели в другой клинике в городе Тхана. Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо.
"Ребенок чувствует себя отлично, совсем скоро мать сможет его покормить", — приводит издание слова одного из врачей.
Эта аномалия называется "эмбрион в эмбрионе" и встречается крайне редко — лишь при одной беременности из 500 тысяч.
Фото © Fotolia / haveseen
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