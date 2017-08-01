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Стали известны подробности о пострадавших при пожаре в Алматы

1 августа 2017, 12:38

В магазине произошел пожар, за медицинской помощью обратились два человека.

Управление здравоохранения Алматы рассказало подробности о травмах двух человек, пострадавших при пожаре в магазине 1 августа, передает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По официальной информации, 1 августа в 10.54 на пульт скорой поступил вызов о пожаре по адресу: ул. Шарипова, 19. На место пожара выехали 2 бригады скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились двое пострадавших. Пациенты были доставлены в Городскую клиническую больницу №4 и Больницу скорой неотложной помощи.

В приемном покое Больницы скорой неотложной помощи пострадавшему была оказана медицинская помощь. После проведенных обследований врачи дали ряд рекомендаций и направили на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства.

Второй пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу №4, в приемном покое пациент был обследован специалистами клиники. Ему выставили диагноз "термический ожог лица, верхних и нижних конечностей". Пациент госпитализирован в отделение термической травмы клиники.


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