В казахстанские больницы вернут педиатров

В больницах РК возобновят работу педиатрические участки для детей от 0 до 6 лет, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов , передает , передает Zakon.kz





Как сообщил глава Минздрава, в Казахстане половина семей с детьми обслуживаются у врачей общей практики, остальная половина - у врачей-педиатров.





«Где-то качество обслуживания у врачей общей практики немного лучше, чем у узких специалистов. Тем не менее, признавая право граждан, мы сейчас разделяем регистратуры. Кроме того, нами принято решение возобновить педиатрические участки для детей от 0 до 6 лет. Родители могут самостоятельно выбрать - либо они могут обслуживаться вместе с детьми у врачей общей практики, либо дети будут обслуживаться отдельно у педиатров», - сказал он на пресс-конференции в Правительстве РК.





По его словам, в настоящее время наблюдается дефицит педиатров, базовых участковых, а также некоторых узких специалистов.





«Это связано с тем, что они переходят в частный сектор. С этого года принято решение о том, что выпускникам медицинских вузов по специальности «педиатрия», «общая врачебная практика», также «хирургия» и «гинекология» будет разрешено работать без прохождения дополнительной резидентуры, то есть без дополнительного трехлетнего обучения на уровне поликлиники. Мы считаем, что в принципе для качественной медицинской помощи на уровне поликлиник достаточно базового медицинского образования - бакалавриат плюс интернатура, и они пойдут сразу работать. Это позволит нам снизить дефицит кадров», - пояснил министр.





Автор: Ксения Давыдова, Астана