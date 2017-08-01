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В казахстанские больницы вернут педиатров

1 августа 2017, 13:59

Врачи общей практики также будут работать наряду с педиатрами.

В больницах РК возобновят работу педиатрические участки для детей от 0 до 6 лет, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.

Как сообщил глава Минздрава, в Казахстане половина семей с детьми обслуживаются у врачей общей практики, остальная половина - у врачей-педиатров.

«Где-то качество обслуживания у врачей общей практики немного лучше, чем у узких специалистов. Тем не менее, признавая право граждан, мы сейчас разделяем регистратуры. Кроме того, нами принято решение возобновить педиатрические участки для детей от 0 до 6 лет. Родители могут самостоятельно выбрать - либо они могут обслуживаться вместе с детьми у врачей общей практики, либо дети будут обслуживаться отдельно у педиатров», - сказал он на пресс-конференции в Правительстве РК.

По его словам, в настоящее время наблюдается дефицит педиатров, базовых участковых, а также некоторых узких специалистов.

«Это связано с тем, что они переходят в частный сектор. С этого года принято решение о том, что выпускникам медицинских вузов по специальности «педиатрия», «общая врачебная практика», также «хирургия» и «гинекология» будет разрешено работать без прохождения дополнительной резидентуры, то есть без дополнительного трехлетнего обучения на уровне поликлиники. Мы считаем, что в принципе для качественной медицинской помощи на уровне поликлиник достаточно базового медицинского образования - бакалавриат плюс интернатура, и они пойдут сразу работать. Это позволит нам снизить дефицит кадров», - пояснил министр.

Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: ob20uvat.ru

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