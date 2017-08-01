В казахстанские больницы вернут педиатров
1 августа 2017, 13:59
Врачи общей практики также будут работать наряду с педиатрами.
В больницах РК возобновят работу педиатрические участки для детей от 0 до 6 лет, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.
Как сообщил глава Минздрава, в Казахстане половина семей с детьми обслуживаются у врачей общей практики, остальная половина - у врачей-педиатров.
«Где-то качество обслуживания у врачей общей практики немного лучше, чем у узких специалистов. Тем не менее, признавая право граждан, мы сейчас разделяем регистратуры. Кроме того, нами принято решение возобновить педиатрические участки для детей от 0 до 6 лет. Родители могут самостоятельно выбрать - либо они могут обслуживаться вместе с детьми у врачей общей практики, либо дети будут обслуживаться отдельно у педиатров», - сказал он на пресс-конференции в Правительстве РК.
По его словам, в настоящее время наблюдается дефицит педиатров, базовых участковых, а также некоторых узких специалистов.
«Это связано с тем, что они переходят в частный сектор. С этого года принято решение о том, что выпускникам медицинских вузов по специальности «педиатрия», «общая врачебная практика», также «хирургия» и «гинекология» будет разрешено работать без прохождения дополнительной резидентуры, то есть без дополнительного трехлетнего обучения на уровне поликлиники. Мы считаем, что в принципе для качественной медицинской помощи на уровне поликлиник достаточно базового медицинского образования - бакалавриат плюс интернатура, и они пойдут сразу работать. Это позволит нам снизить дефицит кадров», - пояснил министр.
Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: ob20uvat.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871059-149b8b5adec95e3f6b14fb4a66c5f941
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...