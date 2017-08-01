Окончено расследование жестокого убийства фармацевта в Алматинской области
1 августа 2017, 14:58
Суду будет предан муж убитой женщины.
Уголовное дело по факту убийства Жанар Насыровой поступило в суд, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда, уголовное дело поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области, дата предварительного слушания еще не назначена.
Напомним, в феврале текущего года в аптеке микрорайона «Асыл Арман» в Карасайском районе была убита фармацевт Жанар Насырова. На ее теле обнаружили множество ножевых ранений. По подозрению в убийстве был задержан супруг Жанар 34-летний Азамат Кулымбетов.
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