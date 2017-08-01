Двух женщин выдворили из Казахстана за приобретение гражданства Турции
1 августа 2017, 15:06
Постановлением специализированного межрайонного административного суда Алматы задержанные были выдворены за пределы Республики Казахстан.
Транспортными полицейскими за нарушение законодательства РК привлечены к адмответственности две гражданки Турции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел в аэропорту Алматы за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве была привлечена к ответственности 44-летняя гражданка Турции, прилетевшая рейсом «Киев-Алматы».
]"Транспортными полицейскими в отношении нее был составлен административный протокол по ст. 496 ч.2 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства). Постановлением специализированного межрайонного административного суда Алматы вышеуказанная гражданка выдворена за пределы нашей страны", - сообщили в ведомстве.[/QUOTE
В тот же день в аэропорту Алматы за подобное нарушение сотрудниками ЛОВД была задержана еще одна гражданка Турции, 1981 года рождения. прилетевшая рейсом «Стамбул-Алматы». Составлен административный протокол по статье 496 ч.2 КоАП РК. Постановлением специализированного межрайонного административного суда Алматы задержанная была выдворена за пределы Республики Казахстан.
С начала текущего года на обслуживаемом участке ДВД на транспорте МВД РК были привлечены к административной ответственности 58 граждан с двойным гражданством.
фото: Караван
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