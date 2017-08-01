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В Московском областном суде произошла перестрелка

1 августа 2017, 17:40

По словам очевидицы есть раненные.

В Московском областном суде произошла перестрелка, есть раненые, рассказала РИА Новости адвокат Софья Рубасская.

"В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава", — сказала защитник, затруднившись сообщить другие подробности.

По словам адвоката, она услышала не менее 20 выстрелов.

Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила РИА Новости, что из суда прошла полная эвакуация сотрудников и посетителей, все заседания отложены, однако она не смогла уточнить причину ЧП.

Фото © РИА Новости / Илья Питалев

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