В Московском областном суде произошла перестрелка
1 августа 2017, 17:40
По словам очевидицы есть раненные.
В Московском областном суде произошла перестрелка, есть раненые, рассказала РИА Новости адвокат Софья Рубасская.
"В Мособлсуде произошла перестрелка, ранены сотрудники, видела раненую женщину-пристава", — сказала защитник, затруднившись сообщить другие подробности.
По словам адвоката, она услышала не менее 20 выстрелов.
Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщила РИА Новости, что из суда прошла полная эвакуация сотрудников и посетителей, все заседания отложены, однако она не смогла уточнить причину ЧП.
Фото © РИА Новости / Илья Питалев
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