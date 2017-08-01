Четверо фигурантов дела "банды ГТА" убиты в перестрелке в Мособлсуде
Раненный в перестрелке в Мособлсуде судебный пристав госпитализирован в состоянии средней тяжести в больницу Подмосковья, врачи готовятся принять еще одного пострадавшего — женщину-пристава.
Четверо фигурантов дела "банды GTA " убиты в результате перестрелки в Мособлсуде, сообщила РИА Новости адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из обвиняемых.
"Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", — сказала Татосова.
Раненный в перестрелке в Мособлсуде судебный пристав госпитализирован в состоянии средней тяжести в больницу Подмосковья, врачи готовятся принять еще одного пострадавшего — женщину-пристава.
Банда ГТА — организованная преступная группа террористов, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В СМИ банда получила название по аналогии картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto (сокращённо GTA, рус. ГТА). По данным «Российской газеты», сами члены банды называли себя «джамаатом».
С середины лета 2014 года в прессе и ряде новостных интернет-изданий появилась информация о том, что на трассе М4 «Дон» орудует убийца или несколько убийц, которые по ночам останавливают машины при помощи подброшенных на дорогу устройств для прокалывания шин, а затем, подходя под предлогом помощи (либо проезжая мимо на автомобиле), расстреливают водителя и пассажиров.
Фото © РИА Новости / Илья Питалев
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