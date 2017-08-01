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Задержаны подозреваемые в убийстве 64-летнего пенсионера в Костанае

1 августа 2017, 18:49

Тело пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили 28 июля, после пожара в доме по улице Пригородная, где он проживал.

Сотрудники управления криминальной полиции ДВД Костанайской области задержали троих подозреваемых в совершении убийства пенсионера, передает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Тело пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружили 28 июля, после пожара в доме по улице Пригородная, где он проживал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками задержаны трое подозреваемых, одна из которых женщина. Все они ранее неоднократно судимые за кражи и грабежи.

«Следствием установлено, что злоумышленники распивали спиртные напитки, после чего решили совершить кражу. Рядом оказался дом потерпевшего. На стук подозреваемых в дверь, им открыл владелец дома, которого они избили и нанесли множественные ножевые ранения. После совершения убийства преступники вынесли из дома телевизор и два сотовых телефона. В настоящее время все трое находятся в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК «Убийство», — сообщили в пресс-службе ведомства.


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