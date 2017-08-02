Проверка систем оповещения пройдет в Алматы 3 августа
2 августа 2017, 09:52
Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
3 августа в 12.55 час. местного времени Департамент по ЧС г. Алматы проведет проверку технической готовности системы оповещения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг, в 12.55 час., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.
В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.
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