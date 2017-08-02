Проверка систем оповещения пройдет в Алматы 3 августа

3 августа в 12.55 час. местного времени Департамент по ЧС г. Алматы проведет проверку технической готовности системы оповещения, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.





В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг, в 12.55 час., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.





В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.