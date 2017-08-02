В Казахстане бизнесу будут давать отсрочку для уплаты налогов

Как сообщил на пресс-конференции в Правительстве РК первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, в рамках исполнения Плана нации, разработки нового Налогового и Таможенного кодексов , сегодня проводится большая работа по упрощению налогового администрирования , передает корреспондент Zakon.kz





«Администрирование, мы считаем, не должно строиться на ошибках, нужно помогать платить налоги. Часть проверок надо отдать в аутсорсинг, пусть бизнес сам проверяет бизнес. Кто попадает в «зеленую» зону, о них надо забыть. Кто попадает в «желтую» или «красную» зоны, там нужна либо помощь, либо прямое администрирование, то есть проверки», - сказал он.





По его словам, также в новом Налоговом кодексе предусматривается внедрение института налоговых консультантов, дистанционный аудит и предусматривается внедрение налоговых кредитов.





«То есть, предприятие открывается, у него поступает выручка, он ожидает прибыль, в будущем у него возникают налоги. Он смотрит и говорит, что-то я не потяну. В таком случае мы предусматриваем новый институт – это налоговый кредит. То есть, пусть он не платит пока данные налоги», - указал первый замглавы ведомства.





Как он отметил, если бизнесмен расширяет производство, составил бизнес-план и видит, что «в каком-то году должны возникнуть большие налоги, но у него отсутствуют наличные средства, есть две альтернативы».





«Это пойти в банк, взять кредит или пойти в налоговые органы - взять налоговый кредит, то есть, по сути, получить отсрочку на будущие налоговые обязательства. Сегодня эти обязательства, отсрочка, действует только на налоги, которые в прошлом доначислены, а теперь на налоги, которые возникнут в будущем», - добавил Р. Даленов.





Что касается периода отсрочки на уплату налогов, то это 3-5 лет, но этот вопрос, как уточнил представитель МНЭ, «еще обсуждается».





«Предполагается на 3-5 лет по ставке рефинансирования. Но это будет еще обсуждаться. Через 3-5- лет бизнесмен должен отдавать налоги по ставке рефинансирования», - заключил он.





Автор: Ксения Давыдова, Астана

Фото: etoday.kz



