Беспощадный женский футбол: англичанка 14 минут играла со сломанной ногой

Несмотря на перелом ноги, спортсменка оставалась на поле ещё 14 минут, после чего её заменили.

Вратарь сборной Англии и игрок "Манчестер Сити" Карен Бардсли почти четверть часа играла со сломанной ногой в матче против Франции. Однако в полуфинале ей сыграть не удастся — оценив степень травмы, врачи запретили девушке выходить на поле.









source: imgur.com





32-летняя Карен Бардсли получила травму во втором тайме игры против Франции в четвертьфинале женского Евро-2017. Несмотря на перелом ноги, спортсменка оставалась на поле ещё 14 минут, после чего её заменили.









source: imgur.com





Тяжесть травмы удалось оценить не сразу — сперва и Карен, и болельщики надеялись, что она сможет выйти на поле уже в полуфинале. Но вердикт врачей не был обнадёживающим — до конца Евро-2017 девушка не сможет выйти на поле.



