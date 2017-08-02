Палата предпринимателей Алматинской области защитила права предпринимателей на сумму 125,7 млн тенге

Палата предпринимателей Алматинской области подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года. На брифинге в Региональной службе коммуникации выступили заместитель директора Палаты предпринимателей по экономическим вопросам Асет Шаяхметов и начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей Адлет Султанбек. Спикеры отметили, что Палата почти вдвое увеличила показатели по всем направлениям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.





По итогам первого полугодия в областную Палату по линии защиты прав предпринимателей поступило 114 обращения предпринимателей. Из них положительно решено 59 обращений (что составляет 51,8% от общего количества), остальные жалобы еще на рассмотрении. Всего за полгода Палата защитила права предпринимателей на сумму более 125,7 млн тенге.





«Большинство обращений поступают по сфере земельных отношений. Так в ТОП проблем предпринимателей можно отнести вопросы по налоговым отношениям, государственным закупкам, а также жалобы на действия государственных органов. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что активную роль в разрешении проблемных вопросов играет Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Палате Предпринимателей Алматинской области. За первое полугодие было проведено четыре заседания, на которых рассмотрено 15 проблемных вопроса предпринимателей, 9 из которых из решены в пользу предпринимателей», - сказал Адлет Султанбек.





Палата предпринимателей особо уделяет нефинансовой поддержке предпринимателей. За отчетный период более 3,6 тысяч предпринимателей и физические лица воспользовались бесплатной сервисной услугой, около 9 тысяч предпринимателям и лицам с предпринимательской инициативой оказано информационное обеспечение по государственным программам. Для предпринимателей было разработано 218 бизнес-планов на сумму около 2 млрд тенге. Из них пока профинансированы проекты на сумму 122,8 млн. тенге.





В социальной сфере Палата предпринимателей продолжает внедрение и развитие дуального обучения, тем самым оказывая поддержку в подготовке кадров для бизнеса. Сегодня в Дорожную карту дуального обучения от Алматинской области вошли 958 учащихся технических и политехнических организации, заключено 133 договора по подготовке кадров по дуальному обучению с 25 колледжами и 91 предприятиями региона.





“В настоящее время запущен международный проект «За рабочей профессией в Китай». В рамках подписанного меморандума с тремя колледжами города Лянчжоу провинции Ганьсу планируется бесплатное обучение казахстанских студентов по рабочим специальностям", - сказал Асет Шаяхметов.





Также, спикеры остановились о результатах работы в сфере государственных закупок, туризма, ГЧП, а также развития Региональной карты развития предпринимательства.





Говоря о планах на второе полугодие 2017 года, замдиректора Асет Шаяхметов отметил, что будет продолжена работа по основным направлениям деятельности. Кроме того, планируется проведение международного туристского форума и отраслевых мероприятий в районных центрах области.







