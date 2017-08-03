Сколько уже заработала "Астана" в этом сезоне Лиги чемпионов

Сумма может существенно увеличиться в случае выхода в группу.

Казахстанская "Астана" вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, передает Vesti.kz





В третьем раунде "Астана" по сумме двух с общим счетом 3:2 прошла польскую "Легию". На своем поле казахстанский клуб одержал победу (3:1), а накануне в Варшаве потерпел минимальное поражение.





Соперник "Астаны" по раунду плей-офф квалификации ЛЧ определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 4 августа и начнется в 17:00 по времени столицы Казахстана.





Победитель пары в раунде плей-офф квалификации ЛЧ получает путевку в групповую стадию турнира, а проигравший отправляется в аналогичную стадию Лиги Европы.





За второй раунд ЛЧ "Астана" получит 320 тысяч евро от УЕФА, но победителям третьего круга выплаты не производятся. В случае победы в раунде плей-офф квалификации "Астана" получит 2 миллиона, а в случае поражения - 3,26 миллиона.





Выход в групповой раунд Лиги чемпионов принесет 12,7 миллионов евро, а в группу Лиги Европы - 2,6 миллиона. В обоих турнирах также полагаются выплаты за победы и ничьи, а также процент от маркетингового пула (в основном складывается от процента за ТВ-трансляции).





Таким образом, "Астана" в самом худшем случае заработает за этот еврокубковый сезон как минимум 6 миллионов 180 тысяч евро.





Фото: Vesti.kz







