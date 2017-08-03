Покушение или самоубийство: в Алматы девушка выпала из окна во время ссоры с мужем

Следствие ведется по статье "доведение до самоубийства", но потерпевшая не согласна с такой квалификацией.

В Турксибском районе Алматы из окна второго этажа выпала 23-летняя девушка. Сейчас по данному факту идет следствие. Потерпевшая Ирина Захарова рассказала, что с окна ее столкнул муж. Тот, в свою очередь, утверждает, что девушка упала сама , передает , передает Zakon.kz





Как рассказала Ирина, в тот вечер, 2 июня, муж пришел домой пьяный.





- У нас произошел скандал. Он хотел дальше идти пить. Я ему говорила «нет». Мы поругались, потом я сказала ему, что может идти, куда хочет, - вспоминает Ирина события той ночи.





Но муж не ушел. И девушка решила не разговаривать с ним, чтобы не усугублять ситуацию. Однако муж, по ее словам, не унимался, упрекал в неуважении и непонимании.





- Скидывал с постели, со стульев, душил, пощечину влепил. Просто потому, что я молчала. Я пыталась уйти к маме. Он увидел, что я оделась и снял с меня штаны, сказал, что никуда не пойду. Я молчала, просто молча плакала, - продолжила рассказ девушка.





По ее словам, мужу не давало покоя то, что она молчит.





- А потом, видимо, чтобы я вышла на разговор, сказал, что сейчас убьет себя, схватил ключи от машины. Я начала отбирать ключи. Но он не отдал. Мы в это время были в кухне. Он вроде бы начал уже уходить из дома, обуваться, и при этом повторял, что убьется. Он неоднократно грозил самоубийством и ранее, и оказывал на меня давление. От страха, что муж хочет убиться, довел меня до того, что мне пришлось самой встать на подоконник. И, чтобы как-то его остановить, сказала, что тоже могу так напугать. Он быстро подошел ко мне. Я думала, что хочет снять меня с подоконника. Но он начал выдавливать меня наружу, закрывая створку окна и разгибать мне пальцы, чтобы я упала вниз. Я изо всех сил пыталась удержаться, чтобы не упасть, но он разжал мои пальцы, закрыл окно и я упала. Упала на спину, – рассказала пострадавшая.





Ирина помнит, как пыталась цепляться за ветки винограда во время падения. После удара о землю на короткое время потеряла сознание.





- Когда открыла глаза, он аккуратно спускался с окна. Потом я опять ничего не помню, почувствовала под собой руки. Затем пустота. Очнулась уже не под окном, где упала, а возле забора. Он перенес меня и положил. Он говорил что-то вроде: "Не отключайся", а после кричал: "меня посадят, меня посадят".





Кричать Ира не могла, потому что захлебывалась кровью. Она пыталась издавать какие-то звуки, на которые, видимо, и обратила внимание соседка с первого этажа. После того, как женщина окликнула мужа Ирины по имени, тот отозвался и попросил вызвать скорую. Ирину госпитализировали в 4ГКБ.





- Первый, кому я сказала, что меня столкнул муж – был врач. На что следствие никак не отреагировало, - отметила Ирина.





Девушка была в реанимации, пролежала в больнице больше 20 дней, перенесла 4 операции. В результате падения она получила перелом бедра со смещением и перелом челюсти в двух местах, снаружи лица глубокие порезы. В бедро поставили стержень, в челюсть – две пластины. Также на нижней челюсти перебит нерв, нет чувствительности. Восстановится она или нет, неизвестно.





Причем Ирина отмечает, что нога у нее сломана левая, а челюсть – с правой стороны. Как это произошло, никто понять не может.





- У меня переломы с разных сторон, как я ее ( прим.ред.: челюсть ) сломала, непонятно, - говорит Ирина.





Она считает, что следствие по делу ведется неполноценно, затянуто.





- Мы писали в ДВД, чтобы забрали дело. Его там рассмотрели и спустили обратно в РОП. РОП отрицает наличие дела. Экспертизу назначили 22 июня, она должна была через месяц прийти, сейчас уже 2 августа, так и не пришла. Звоним следователю, он говорит: «я не ответственный». Никто не ответственный. У нас элементарно сейчас следователя даже нет, - говорит потерпевшая.





По ее словам, мужа не освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения. Квартиру, где все произошло, пришли осматривать только на третий день, 6 числа.





- Естественно, там и отпечатки могли подтереть, все могли сделать. То есть не определить, что я не передом к улице стояла на подоконнике, что не хотела прыгать, - поясняет девушка.





28 июля было направлено письмо в прокуратуру, чтобы известили, кто по делу следователь, но пока ответа нет.





- Я хочу, чтобы его наказали по закону. Деньги мне его не нужны, на примирение идти я не собираюсь. Пусть его накажут, как положено. Я считаю, он, будучи пьяным, просто хотел меня убить. Но, мне кажется, они ведут к тому, чтобы закрыть это дело за недоказанностью. Свидетелей нет, и все… … Таких случаев, их миллион, и они вот так закрываются, и никто ничего не может доказать. То есть без свидетелей можно, грубо говоря, прибить, а потом уйти, и это будет нормальным , - отмечает Ирина, добавляя, что не ожидала от человека, которого знает более 8 лет, такой жестокой расправы. - Я его боюсь!





Сейчас ее муж (к слову, девушка уже подала на развод) пребывает в статусе свидетеля с правом на защиту.





- Ведется следствие по доведению до самоубийства. Почему, во-первых, такая статья? Значит она с его слов - что я сама прыгнула. А мои слова не учитывают. И даже по этой статье подозреваемого нет. Это тоже странно, - говорит девушка. Она предполагает, что такое может происходить из-за того, что у супруга много родственников, работающих в прокуратуре.





Между тем, в ДВД Алматы заверили, что дело снова находится в производстве РОП Турксибского района. По данным полиции, следствию обе стороны рассказали свою версию. Версию потерпевшей мы описали выше.





А супруг Ирины рассказал полиции, что в ту ночь во время ссоры он пригрозил жене уехать. После чего она залезла на подоконник. Муж хотел подойти, чтобы снять ее с окна, но не успел, и девушка упала вниз.





По данным ДВД города, данный факт сейчас расследуется по ст.105 УК РК – доведение до самоубийства. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие. В городской прокуратуре воздержались от комментариев, пока идет следствие, и выясняются все обстоятельства. Такой же позиции придерживаются и адвокаты обеих сторон.





К моменту выхода материала стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы по степени тяжести травм, полученных Ириной. Экспертиза показала среднюю степень тяжести.





- Мы не согласны с такой экспертизой. Ира в реанимации была, 4 операции перенесла, у нее перекос челюсти, шрамы на лице, которые вряд ли можно устранить и все процедуры по восстановлению являются весьма дорогостоящими. Хотим назначить независимую экспертизу. Ирина образованная, воспитанная девушка. Она молодой ученый, работает по своей профессии. - сообщили родственники Ирины.





Редакция Zakon.kz следит за дальнейшим развитием событий по данному делу.