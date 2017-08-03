Звезды футбола проведут автограф-сессию с болельщиками в Астане

4 августа в 17:00 на сцене амфитеатра выставки «ЭКСПО-2017» состоится презентация всех команд. Футболисты встретятся с фанатами и проведут автограф-сессию.

Организаторы Кубка ЭКСПО-2017 поделились графиком мероприятий, которые пройдут в столице в рамках футбольного турнира , передает корреспондент МИА « , передает корреспондент МИА « Казинформ ».





В частности, 4 августа в 17:00 на сцене амфитеатра выставки «ЭКСПО-2017» состоится презентация всех команд. Футболисты встретятся с фанатами и проведут автограф-сессию.





5 августа с 12:00 до 18:30 будут проходить матчи группового этапа, 6 августа с 14:30 до 17:40 пройдут матчи в серии плей-офф и церемония награждения.





Сразу после церемонии награждения в пресс-центре «Астана Арена» пройдет итоговая пресс-конференция с участниками турнира.





Кроме того, 6 августа с 12:00 до 13:00 будет организован мастер-класс с участием игроков специально для воспитанников детско-юношеских спортивных школ.





Напомним, международный турнир «EXPO 2017 Football Cup» организован в рамках выставки «ЭКСПО-2017». Проект аналогичен ежегодному московскому «Кубку легенд», в котором принимают участие футбольные кумиры прошлых лет, недавно завершившие свою карьеру. Такое масштабное спортивное событие впервые пройдет в столице Казахстана.





Автор: Азамат Сыздыкбаев



