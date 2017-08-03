Звезды футбола проведут автограф-сессию с болельщиками в Астане
3 августа 2017, 14:44
4 августа в 17:00 на сцене амфитеатра выставки «ЭКСПО-2017» состоится презентация всех команд. Футболисты встретятся с фанатами и проведут автограф-сессию.
Организаторы Кубка ЭКСПО-2017 поделились графиком мероприятий, которые пройдут в столице в рамках футбольного турнира, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, 4 августа в 17:00 на сцене амфитеатра выставки «ЭКСПО-2017» состоится презентация всех команд. Футболисты встретятся с фанатами и проведут автограф-сессию.
5 августа с 12:00 до 18:30 будут проходить матчи группового этапа, 6 августа с 14:30 до 17:40 пройдут матчи в серии плей-офф и церемония награждения.
Сразу после церемонии награждения в пресс-центре «Астана Арена» пройдет итоговая пресс-конференция с участниками турнира.
Кроме того, 6 августа с 12:00 до 13:00 будет организован мастер-класс с участием игроков специально для воспитанников детско-юношеских спортивных школ.
Напомним, международный турнир «EXPO 2017 Football Cup» организован в рамках выставки «ЭКСПО-2017». Проект аналогичен ежегодному московскому «Кубку легенд», в котором принимают участие футбольные кумиры прошлых лет, недавно завершившие свою карьеру. Такое масштабное спортивное событие впервые пройдет в столице Казахстана.
Автор: Азамат Сыздыкбаев
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