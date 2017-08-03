Казахстанцы лидируют по количеству обучающихся иностранцев в вузах России

Лидером по числу иностранных студентов в прошлом учебном году был Российский университет дружбы народов, пишет пишет RT





В России в 2015—2016 академическом году больше всего обучалось граждан Казахстана — 73 455 человек. На втором месте студенты с Украины, число которых составляет 23 217. Следом идут граждане Китая — 22 529 человек.





Такие данные предоставили в Центре социологических исследований Минобрнауки.





Больше всего в 2015—2016 академическом году в России обучалось граждан Казахстана — 73 455 человек, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте студенты с Украины. Их количество в российских вузах возросло на 14% и теперь составляет 23 217 человек. Годом ранее эту позицию занимали граждане Китая. Число студентов из Поднебесной в российских вузах также увеличилось на 10% — до 22 529 человек.





Отмечается, что в целом число иностранцев в российских университетах и институтах выросло на 4,7% (296 176 человек) по сравнению с 2014—2015 академическим годом. В Минобрнауки полагают, что за 2016—2017 учебный год это число возрастёт.





Эксперты также прогнозируют увеличение на 18% числа украинских студентов в России и на 17% — граждан Узбекистана.





При этом отмечается, что лидером по числу иностранных студентов в прошлом учебном году был Российский университет дружбы народов (8246 человек).



