Казахстанцы лидируют по количеству обучающихся иностранцев в вузах России
3 августа 2017, 15:15
В 2015—2016 академическом году в России обучалось 73 455 граждан РК.
Лидером по числу иностранных студентов в прошлом учебном году был Российский университет дружбы народов, пишет RT.
В России в 2015—2016 академическом году больше всего обучалось граждан Казахстана — 73 455 человек. На втором месте студенты с Украины, число которых составляет 23 217. Следом идут граждане Китая — 22 529 человек.
Такие данные предоставили в Центре социологических исследований Минобрнауки.
Больше всего в 2015—2016 академическом году в России обучалось граждан Казахстана — 73 455 человек, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте студенты с Украины. Их количество в российских вузах возросло на 14% и теперь составляет 23 217 человек. Годом ранее эту позицию занимали граждане Китая. Число студентов из Поднебесной в российских вузах также увеличилось на 10% — до 22 529 человек.
Отмечается, что в целом число иностранцев в российских университетах и институтах выросло на 4,7% (296 176 человек) по сравнению с 2014—2015 академическим годом. В Минобрнауки полагают, что за 2016—2017 учебный год это число возрастёт.
Эксперты также прогнозируют увеличение на 18% числа украинских студентов в России и на 17% — граждан Узбекистана.
При этом отмечается, что лидером по числу иностранных студентов в прошлом учебном году был Российский университет дружбы народов (8246 человек).
Фото с сайта pp.userapi.com
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