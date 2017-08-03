Ермекбаев о хадже: Это не туристическое мероприятие, к нему нужно относиться серьезно

Для предупреждения непредвиденных ситуаций во время хаджа, министерство формирует хадж-миссию.

Близится время совершения хаджа – очень важного мероприятия для всех мусульман мира. Духовное управление мусульман Казахстана ежегодно заключает соглашение с министерством по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии, на основании которого выделяются квоты. В этом году квота выделена для 2,5 тысяч человек.





Этой информацией на площадке Службы центральных коммуникаций поделился министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию СЦК.





- Хадж представляет из себя больше религиозное, а не туристическое мероприятие, поэтому к нему надобно и относиться со всей серьезностью. Министерство оказывает активную поддержку духовному управлению мусульман Казахстана, которые несут ответственность за организацию хаджа наших паломников в КСА. Помимо этого, производится обмен с лотами на совершение авиаполетов. В этом году право совершать полеты по доставке паломников в КСА предоставлено казахстанской авиакомпании Scat Airlines, - сказал Нурлан Ермекбаев.





Для предупреждения непредвиденных ситуаций во время хаджа, министерство формирует хадж-миссию.





-В хадж-миссию входят представители духовного управления мусульман Казахстана, доктора, теологи, имамы, имеющие соответствующую квалификацию и опыт в сопровождений паломников, - разъяснил спикер.





Также министерством разрабатываются правила по совершению религиозного туризма, где будут предусмотрены требования к компаниям, организующим хадж, обеспечивающим физическую и духовную безопасность казахстанских паломников.





- Поэтому, если раньше отмечались такие факты, когда представители различных радикальных и деструктивных религиозных течений, пытались влиять и обрабатывать наших паломников, то сегодня, я думаю, это будет очень затруднительно. Со своей стороны власти КСА активно борются с религиозным экстремизмом и радикализмом, - отметил министр.





По словам Нурлана Ермекбаева, на сегодняшний день с министерством здравоохранения РК достигнута договоренность, согласно которой организованы все условия для того, чтобы в восьми регионах страны паломники могли получить вакцинацию от менингококковой инфекции.





Резюмируя свое выступление министр подчеркнул, что власти КСА требуют обязательной вакцинации паломников от некоторых опасных инфекционных заболеваний, что еще раз подтверждает – отказ от вакцинации по религиозным мотивам не имеет никаких оснований.



