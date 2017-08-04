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Кыргызстанец в Москве проник в чужую комнату и стал лизать ноги спящей женщине

4 августа 2017, 00:35

31-летнего мужчину задержали на месте.

Кыргызстанец в Москве проник в чужую комнату и стал лизать ноги спящей женщине. Об этом пишет 24.kg.

По данным российских СМИ, в полицию обратилась 31-летняя москвичка, проживающая в строительном общежитии. Ночью неизвестный проник в незапертую комнату и стал лизать и целовать ей ноги, пока она спала.

31-летнего мужчину задержали на месте. Против него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и взяли подписку о невыезде.


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