Реакция соцсетей на избиение журналиста НТВ в день ВДВ

Журналист вел репортаж в Парке Горького в Москве, где десантники праздновали День ВДВ.





К нему сразу же подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу . Вскоре его задержали.





Интернет-тролли и диванные войска в очередной раз продемонстрировали свой креатив и чувство юмора.









Позже выяснилось, что бугай в белой майке не имеет отношения к этому роду войск. Корреспондента ударил по лицу обычный подвыпивший хулиган









А если без шуток, то главное - с корреспондентом НТВ все в порядке



