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Реакция соцсетей на избиение журналиста НТВ в день ВДВ

4 августа 2017, 10:13

"Герои" этого события стали настоящими мемами.

Журналист вел репортаж в Парке Горького в Москве, где десантники праздновали День ВДВ.

К нему сразу же подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу. Вскоре его задержали.

Интернет-тролли и диванные войска в очередной раз продемонстрировали свой креатив и чувство юмора.



Позже выяснилось, что бугай в белой майке не имеет отношения к этому роду войск. Корреспондента ударил по лицу обычный подвыпивший хулиган



А если без шуток, то главное - с корреспондентом НТВ все в порядке



Источник: humor.fm

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