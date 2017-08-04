Реакция соцсетей на избиение журналиста НТВ в день ВДВ
4 августа 2017, 10:13
"Герои" этого события стали настоящими мемами.
Журналист вел репортаж в Парке Горького в Москве, где десантники праздновали День ВДВ.
К нему сразу же подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу. Вскоре его задержали.
Интернет-тролли и диванные войска в очередной раз продемонстрировали свой креатив и чувство юмора.
Позже выяснилось, что бугай в белой майке не имеет отношения к этому роду войск. Корреспондента ударил по лицу обычный подвыпивший хулиган
А если без шуток, то главное - с корреспондентом НТВ все в порядке
Источник: humor.fm
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