Где в Алматы останутся заборы, рассказали в акимате

Ограждения вокруг школ и детских садов не сносят и не будут сносить.

Акимат Алматы продолжает работу по сносу заборов, однако, некоторые из них останутся на своих местах , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





По сообщению управления архитектуры и градостроительства города Алматы, в первую очередь демонтируют ограждения, которые мешают общественному пространству - это парки, скверы, тротуары, придомовые территории, бизнес-центры, ТРЦ.





Основная цель - убрать заборы из центральной части города и с магистральных улиц. К акции «Город без заборов», по информации управления, добровольно присоединяются вузы, частные организации. Они сами убирают заборы, убранные ограды остаются в их собственности. Однако, шлагбаумы на въезде в университеты, скорее всего, останутся, поскольку они ограждают парковочные места, предусмотренные для преподавателей и студентов, за которые в некоторых случаях люди платят деньги.





«Демонтаж ограждений в мегаполисе дает возможность улучшению внешнего облика города, вместе с тем открывает все общественные пространства для горожан. Однако это не означает, что в мегаполисе вовсе не будет заборов. Возле школ, детских садов и других соцобъектов, требующих охраны, ограждения останутся. А для безопасности, во имя которой раньше устанавливали заборы, теперь устанавливаются камеры видеонаблюдения. Их уже немало по всему городу, в планах- продолжить установку», - отмечают в управлении.





Как пояснили сотрудники, на сегодняшний день в городе ограждения вокруг школ и детских садов не сносят и не будут сносить.





Согласно СНиПам РК, земельные участки общеобразовательных учреждений должны иметь ограждение по всему периметру высотой не менее 1,5 м в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и иметь предохранительные устройства, препятствующие выбеганию учащихся на проезжую часть улицы со стороны входа в здание. Кроме того, по сообщению управления, вдоль ограждения следует предусматривать полосу зеленых насаждений с посадкой деревьев и кустарников.





«Также заборы, расположенные по нормативным требованиям вокруг РОВД, прокуратуры, воинских частей и других ведомств не будут демонтированы по причине того, что в таких зданиях хранится оружие, которое могут использовать граждане с нечистыми помыслами. Поэтому эти заборы останутся», - рассказали в управлении.





Отмечается, что Ботанический сад также не коснется волна по сносу заборов. Во-первых, он относится к Институту ботаники Министерства образования и науки РК, а во-вторых, там произрастают редкие виды растений и проводятся научные работы.





В акимате подчеркивают, что в городе будет продолжена работы по демонтажу ограждений. Помимо заборов, в городе убирают старые пни, демонтируют рекламные щиты, старые столбы, бетонные ограждения и многое другое.



