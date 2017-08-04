В Петропавловске открыли памятник Байкену Ашимову

В завершение торжественного мероприятия жители Петропавловска возложили цветы к памятнику Байкена Ашимова.

В Петропавловске состоялась торжественная церемония открытия бюста-памятника государственному и общественному деятелю, ветерану Великой отечественной войны, Герою социалистического труда, Почетному гражданину Северо-Казахстанской области Байкену Ашимову. Это событие было приурочено к 100-летию Байкена Ашимовича.





В мероприятии приняли участие общественные деятели, творческая интеллигенция, ветераны, родственники, а также студенты университета и колледжей города. Собравшихся приветствовал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Глава региона подчеркнул, что увековечивание имен величайших личностей, открытие историко-культурных объектов, памятников - это одно из ключевых направлений реализации Президентской программы модернизации общественного сознания «Рухани Жангыру».









«Реализация программы открывает перед нами путь к познанию истории нашего государства, нашего народа, к осознанию великой роли величайших личностей таких, как Байкен Ашимов, в становлении нашей страны. Байкен Ашимович - это человек-эпоха, неординарная личность в истории нашей страны. В годы Великой отечественной войны Байкен Ашимов за проявленные героизм и доблесть, был награжден орденом Красной звезды, двумя орденами Великой отечественной войны, медалью «За отвагу», орденом за освобождение Польши. Как мудрый организатор и политик он проявил себя на партийной советской работе. Конечно же, неоценимый вклад в развитие Казахской ССР он внес в должности Председателя кабинета министров. Глава государства Н.А.Назарбаев, награждая Байкена Ашимова орденом «Отан» сказал, что жизнь Байкена Ашимовича – ярчайший пример доблести и верного служения нашей Родине. Память об Байкене Ашимовиче навсегда останется в наших сердцах. И я уверен, что его жизнь будет примером для подрастающего поколения», - сказал Кумар Аксакалов.





Необходимо отметить, что в честь юбилея выдающегося земляка в Северо-Казахстанской области пройдет ряд мероприятий с участием молодежи, интеллигенции и представителей этнокультурных объединений. В рамках этого в сентябре в Петропавловске запланирован региональный форум молодежи, посвященный 100-летию Байкена Ашимова.









Также в ходе торжественного мероприятия выступил сын Байкена Ашимова - ректор СКГУ им.М. Козыбаева Ундасын Ашимов.









«Сегодня для нашей семьи произошло важное событие, которое останется навсегда в памяти, потому что в Петропавловске установили памятник нашему отцу. Ранее в городе Алматы его именем назвали улицу, в Караганде - новый микрорайон. Открытие памятника особое событие. Хочу выразить огромную благодарность руководству области и города за проведение такого крупного мероприятия. Также хочу выразить благодарность скульптору Казбеку Сатыбалды за его трепетное и скрупулезное отношение в работе над этим проектом», - отметил Ундасын Ашимов.









В ходе торжественного открытия памятника-бюста своими воспоминаниями о Байкене Ашимовиче поделились депутат Мажилиса Парламента РК Карибай Мусырман, депутат Сената Парламента РК Анатолий Башмаков, а также ветераны труда Жаксылык Искаков и Алик Дядин.









Почетное право открыть памятник было предоставлено главе региона Кумару Аксакалову и сыну Байкена Ашимова - ректору СКГУ им. М. Козыбаеву Ундасыну Ашимову.









В завершение торжественного мероприятия жители Петропавловска возложили цветы к памятнику Байкена Ашимова.



