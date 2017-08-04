Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пиранья покусала рыбака в Астане

4 августа 2017, 18:11

В канале, соединяющем реки Есиль и Нура близ Астаны, завелись пираньи.

Рыбак Муса Хансанов случайно выловил рыбу в канале Нура — Есиль в пригороде Астаны.

"Рыбачил, поймал рыбу, взял в руки, а она меня укусила – сильно, до крови. Посмотрел – странная рыба, никогда таких здесь не видел. Ребята (другие рыбаки – прим. ред.) потом сказали, что это пиранья. Еще сказали, что одну такую тут уже поймали", — рассказал дед Муса Sputnik Казахстан.

По словам рыбаков, это уже вторая "красная пиранья" за лето – первую поймали около месяца назад в этом же канале, который протекает в пригороде Астаны. Они предполагают, что хищных рыб в канал могли выпустить бывшие хозяева, купившие пираний для своих аквариумов.

Также рыбаки выражают обеспокоенность тем, что хищная рыба привольно чувствует себя в местном водоеме, поскольку рыбы эти быстро размножаются, охотятся стаей и угрожают популяции других рыб.

Пиранья, выловленная в канале в АстанеПиранья, выловленная в канале в АстанеПиранья, выловленная в канале в АстанеПиранья, выловленная в канале в Астане


Фото: Sputnik.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...