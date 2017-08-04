Пиранья покусала рыбака в Астане
4 августа 2017, 18:11
В канале, соединяющем реки Есиль и Нура близ Астаны, завелись пираньи.
Рыбак Муса Хансанов случайно выловил рыбу в канале Нура — Есиль в пригороде Астаны.
"Рыбачил, поймал рыбу, взял в руки, а она меня укусила – сильно, до крови. Посмотрел – странная рыба, никогда таких здесь не видел. Ребята (другие рыбаки – прим. ред.) потом сказали, что это пиранья. Еще сказали, что одну такую тут уже поймали", — рассказал дед Муса Sputnik Казахстан.
По словам рыбаков, это уже вторая "красная пиранья" за лето – первую поймали около месяца назад в этом же канале, который протекает в пригороде Астаны. Они предполагают, что хищных рыб в канал могли выпустить бывшие хозяева, купившие пираний для своих аквариумов.
Также рыбаки выражают обеспокоенность тем, что хищная рыба привольно чувствует себя в местном водоеме, поскольку рыбы эти быстро размножаются, охотятся стаей и угрожают популяции других рыб.
Пиранья, выловленная в канале в АстанеПиранья, выловленная в канале в АстанеПиранья, выловленная в канале в АстанеПиранья, выловленная в канале в Астане
Фото: Sputnik.
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