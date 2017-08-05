В России полиция задержала мать ребенка, тело которого нашли в кустах
5 августа 2017, 01:38
Видимых признаков насильственной смерти ребенка не обнаружено.
Полиция задержала женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного сына, тело которого нашли в кустах в Морозовске Ростовской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что тело новорожденного ребенка с гнилостными изменениями обнаружили в кустах около привокзальной площади в Морозовске. По данному факту следователями была организована доследственная проверка. Видимых признаков насильственной смерти ребенка не обнаружено. На теле мальчика были обнаружены повреждения, нанесенные бродячими животными.
"Благодаря слаженной и профессиональной работе всего личного состава территориального органа внутренних дел и представителей следственного комитета менее чем за сутки была задержана 38-летняя жительница города Морозовска, которая пояснила, что родила мальчика дома, после чего закопала его неподалеку от места жительства. Женщину доставили в отдел полиции", — пояснила Волк.
Она добавила, что сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные провели проверку женщин, которые состояли на учете по беременности в женской консультации. Кроме того, правоохранители провели подворовой и поквартирный обходы, а также опросили местных жителей для установления всех обстоятельств произошедшего.
Иван Капустин.
Фото: Fotolia / Piotr Marcinski.
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