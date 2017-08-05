Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки разыскивается в Кокшетау

5 августа 2017, 10:23

Преступление над ребенком произошло в районе Бармашино в Кокшетау 4 августа около 21.00 часов.

В Кокшетау разыскивается подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, преступление над ребенком произошло в районе Бармашино в Кокшетау 4 августа около 21.00 часов. Об этом происшествии полиции сообщили родители пострадавшей девочки.

«На данный момент сотрудники правоохранительных органов определяют подозреваемого, принимают меры по его задержанию», - пояснила руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнар Пинчук.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...