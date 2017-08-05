Подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки разыскивается в Кокшетау
5 августа 2017, 10:23
Преступление над ребенком произошло в районе Бармашино в Кокшетау 4 августа около 21.00 часов.
В Кокшетау разыскивается подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки, передает МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, преступление над ребенком произошло в районе Бармашино в Кокшетау 4 августа около 21.00 часов. Об этом происшествии полиции сообщили родители пострадавшей девочки.
«На данный момент сотрудники правоохранительных органов определяют подозреваемого, принимают меры по его задержанию», - пояснила руководитель пресс-службы ДВД Акмолинской области Гульнар Пинчук.
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