Конкурентоспособная языковая среда – одна из причин перехода на латиницу

Темой первой встречи «QazTalks» в Талдыкоргане стала статья Президента РК Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Ее реализация заключена в нескольких ключевых проектах. Один из них переход казахского языка на латиницу, передает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Алматинской области.





Доктор филологических наук Ерден Кажыбек посвятил свое выступление этой теме, подкрепив ее научными фактами.





Впервые Служба центральных коммуникаций МИК РК проводит открытую диалоговую площадку «QazTalks» на региональном уровне. Регионом, идущим навстречу, новым форматам мероприятий взаимодействия государственных органов, СМИ и населения, стала Алматинская область.





Встреча «QazTalks» в Талдыкоргане посвящена статье Президента РК Н. А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





Выступая, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК, директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Ерден Кажыбек, затронул переход казахского языка на латинский алфавит.





- В переходе казахского языка на латинский алфавит есть несколько объективных причин. Это связано современными технологическими и коммуникационными процессами. Всемирный IV курултай казахов, где приняли участие 380 делегатов из 35 стран мира, показал, что в век глобализации, необходимо серьезно отнестись к переходу на латиницу и по возможности ускорить это, дабы наши соотечественники не потеряли исторические корни. Наши соотечественники из СНГ пользуются кириллицей, в КНР иероглифами. На письме наши языки разнятся. Это еще раз подтверждает необходимость перехода на единый латинский алфавит, - отметил Ерден Кажыбек.





Переход на латинский алфавит станет значимым шагом в формировании национальной идентичности казахского народа, повысит статус государственного языка и поможет завоевать достойное место в мировом информационном пространстве.





На сегодняшний день, деятельностью по переходу на латинскую графику, занимается Институт языкознания им. А. Байтурсынова. Здесь сформирована спецкомиссия, состоящая из программистов, ученых-филологов и аналитиков, которые занимаются анализом материалов, опубликованных в периодической печати, а также различными проектами по теме перехода на латинский алфавит.



