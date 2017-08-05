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Даурен Абаев опубликовал ролик об одиночестве пожилых людей

5 августа 2017, 15:14

Через эти кадры авторы ролика показали одиночество близких пожилых людей и призывают заботиться о них.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев поднял одну из проблем в обществе, передает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook он опубликовал социальный ролик.

"Ролик, который затрагивает актуальную проблему общества", - подписал ролик Даурен Абаев.



На кадрах показана жизнь в доме престарелых. Героиней является бабушка, которая разговаривает со своими родными по телефону. Через эти кадры авторы ролика показали одиночество близких пожилых людей и призывают заботиться о них.

Фото: скриншот

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