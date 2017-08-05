Даурен Абаев опубликовал ролик об одиночестве пожилых людей
5 августа 2017, 15:14
Через эти кадры авторы ролика показали одиночество близких пожилых людей и призывают заботиться о них.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев поднял одну из проблем в обществе, передает Zakon.kz.
На своей странице в Facebook он опубликовал социальный ролик.
"Ролик, который затрагивает актуальную проблему общества", - подписал ролик Даурен Абаев.
На кадрах показана жизнь в доме престарелых. Героиней является бабушка, которая разговаривает со своими родными по телефону. Через эти кадры авторы ролика показали одиночество близких пожилых людей и призывают заботиться о них.
Фото: скриншот
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