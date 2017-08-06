Пороговый уровень ЕНТ не преодолели более 14 тысяч абитуриентов
6 августа 2017, 11:44
67 627 человек проходили тестирование на казахском языке, 20 968 - на русском.
В Едином национальном тестировании, завершившемся 1 июля, приняли участие 88 595 школьных выпускников, передает Zakon.kz.
67 627 человек проходили тестирование на казахском языке, 20 968 - на русском. Информация об этом размещена на странице Министерства образования и науки РК в Instagram.
Больше всего участников - 21 327 человек - было зарегистрировано в Южно-Казахстанской области. 84% участников ЕНТ-2017 благополучно преодолели пороговый уровень, необходимый для поступления в высшие учебные заведения. Однако максимальных 140 баллов в этом году не набрал никто. 14 066 человек пороговый уровень ЕНТ не преодолели», - отмечается в сообщении.
Фото: Shopomania.kz
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