Жертвами перевернувшегося матраса под Боровым стали две девушки

По его словам, люди бегали по берегу и просили позвонить спасателям, «которых пришлось ждать почти один час».





«Все это время мы беспомощно смотрели вдаль и надеялись увидеть силуэты. Женщины и дети плакали. При этом на самом озере не было дежурного расчета, лодки или спасательных жилетов», – заявил Улан Абишев.





Он также заявил, что на самом озере в Боровом не было видно спасателей.