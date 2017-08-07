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Жертвами перевернувшегося матраса под Боровым стали две девушки

7 августа 2017, 06:19

По его словам, люди бегали по берегу и просили позвонить спасателям, «которых пришлось ждать почти один час».

В Акмолинской области близ курорта Боровое утонули две девушки. Их матрас перевернулся из-за сильного ветра, передает Zakon.kz.

О трагедии Улан Абишев написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня отдыхали на озере Малое Чебачье в Боровом со стороны населенного пункта Акылбай. Покупавшись пару часов, мы стали собираться и сделали несколько кадров на память. Потом мы узнали, что на одной из фотографий запечатлена настоящая трагедия. В этот момент здесь боролись за жизнь две девушки и один подросток. Их надувной матрас перевернулся из-за сильного ветра, который поднялся резко. На помощь им кинулись несколько парней и смогли вытащить только мальчика. К сожалению, девушек спасти не смогли», – рассказал мужчина.

По его словам, люди бегали по берегу и просили позвонить спасателям, «которых пришлось ждать почти один час».

«Все это время мы беспомощно смотрели вдаль и надеялись увидеть силуэты. Женщины и дети плакали. При этом на самом озере не было дежурного расчета, лодки или спасательных жилетов», – заявил Улан Абишев.

Он также заявил, что на самом озере в Боровом не было видно спасателей.
«За текущие сутки из-за купания в необорудованных для купания местах утонуло 11 человек, поиски еще одного идут. Несмотря на всевозможные предупреждения спасателей, люди продолжают купаться в неотведенных для этого местах, где они находятся вне зоны контроля спасательных служб», – пояснил представитель КЧС Руслан Иманкулов.

Фото: соцсети

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