Азат Перуашев побывал с рабочим визитом в Жамбылской области

Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев побывал с двухдневным визитом в Жамбылской области, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Во время рабочей поездки по региону депутат посетил ряд промышленных объектов и встретился с предпринимателями.









Мажилисмен посетил ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз», побеседовал с рабочими. Было отмечено, что есть недостаток сырья и высокие тарифы коммунальных предприятий.





— Проблема с сырьем связана в первую очередь с субсидиями. Политика субсидирования сейчас пересматривается. Наша фракция выражала несогласие по отдельным вопросам. Я потому и приехал, чтобы узнать, какие у вас проблемы, — сказал А. Перуашев.





Мажилисмена удивили показатели ТОО «ТаразКожОбувь». В прошлом году здесь выпустили 135 тысяч пар обуви, что в шесть раз больше, чем в 2015 году. В текущем году планируют выйти на отметку 150 тысяч пар. Проектная мощность производства — 400 тысяч пар обуви. Обувь продается в двух точках в областном центре и в городах Алматы и Астане. В планах выход на международный рынок. Толчок к этому дала международная выставка кожевенных изделий и обуви в Москве.





В ходе поездки мажилисмен осмотрел строящиеся по программе «Нұрлы жер» в массиве Арай многоэтажки. Подрядчик строительства ТОО «Агроспецстрой» использует в основном местные материалы.





Также депутат провел встречу с предпринимателями региона.









В своем выступлении он подчеркнул, что основные направления развития бизнеса указаны в Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева «Модернизация 3.0». Поставлена задача кардинально сократить издержки бизнеса на коммунальные услуги, логистику, поскольку расходы на коммунальные услуги и транспорт составляют значительную часть себестоимости произведенной предпринимателями продукции.









Кроме того, мажилисмен побывал в Жамбылском, Байзакском и Жуалынском районах. Ознакомился с работой таких объектов как, производственный кооператив «Сады Востока», цех по производству колбасных итзделй ТОО «Достар», новый цех ТОО "С.П. "Ролла-Ян"– «Модернизация макаронного цеха, автоматическая линия по производству (длинной) лапши DL-650X», молочный цех индивидуального предпринимателя В. Лесняка, крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции мощностью 50 МВт ТОО «Burnoye Solar – 1, а также ТОО «Бурное сүт компаниясы».





По итогам визита А.Перуашев положительно отметил общую картину развития бизнеса региона.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



