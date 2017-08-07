Оптические иллюзии в макияже, которые могут сломать ваш мозг

Девушка манипулирует образом при помощи макияжа, как художник использует свои краски и помещает тени на тело.

Макияж обычно используется для легкой коррекции ежедневного образа, но некоторые люди фактически реализуют его истинный потенциал. Одной из этих людей является Мими Чой из Ванкувера, Канада. Она 31-летняя визажистка, которая создает гиперреальные оптические иллюзии, и у ее удивительных работ 274 000 последователей на Instagram.





До открытия кабинета косметического искусства, Мими изучала педагогику и три года работала в дошкольном учреждении.





«Я чувствовала, что мой потенциал подавлен. Мне нравилось учиться, но я не была полностью довольна», — сказала девушка. «Мне хотелось чего тонового». Мими начала делать эксперименты с макияжем.





«Я раньше делала свадебный макияж, который нравился девушкам. Я бы не сделала ничего такого сумасшедшего, как я сейчас делаю».





Поступление в местный колледж красоты действительно помогло Мими достичь новых высот. И вот был не за горами день Хэллоуина, у визажистки созрела идея нарисовать лицо женщины так, как будто оно сломалось.





«Я никогда не пробовала сделать сумасшедший макияж, я очень старалась».







