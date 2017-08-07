Казахстанка об отдыхе в Боровом: Такое чувство, что за свои деньги облапошили

Как сделать так, чтобы люди из отелей Борового не уезжали с мыслью «не дай Бог сюда еще раз вернуться».

Казахстанка Юлия Ишунина на своей страничке в Facebook поделилась своими впечатлениями об отдыхе в одном из отелей Борового , передает Zakon.kz





Судя по посту, до европейского уровня обслуживания в отелях нам еще далеко.





По словам Юлии, они сняли номер в отеле, в котором якобы совсем недавно был ремонт. За двухместный номер в сутки попросили 30 тысяч тенге. Помимо 30 тысяч, в качестве депозита попросили оставить еще 15 тысяч. Эти деньги, по словам администратора, должны были вернуть, если гости покинут отель до 12 часов дня. Если нет - будет автоматическое продление.





"Нормально, думаю, мы еще не заехали, а нам уже намекают: проходимцев развелось, нет вам веры, вдруг решите в отеле пробыть дольше, а платить потом откажитесь. Ну ладно. Плюс к этому надо оставить и свое удостоверение личности «в залог». Веры ж нам нет, это мы помним".





Неприятный сюрприз ожидал Юлию, когда они зашли в ванную комнату номера. Из душа текла вода черного цвета.





"Открываем душ и наблюдаем несколько минут такую картину. Странно, думаю, а почему о том, что грязевые ванны включены в стоимость не предупредили?"





В ресторане также гостям не понравилось. Официанты отказались подогреть стакан молока для ребенка.





"Говорят не положено, СЭС запрещает чужие продукты разогревать, купите молоко у нас и мы вам его разогреем. Странно, думаю, грязная вода из всех кранов – это можно, а стакан молока разогреть – это нельзя. На ресепшене говорят: договаривайтесь с рестораном сами. И вот сижу я ночью в отеле, который «только после ремонта», без документов, грею молоко в стакане с горячей водой из диспенсера, вспоминаю администратора самого дешевого отеля в Зальцбурге, милую женщину, которая ночью вместе с нами искала для нас бесплатную парковку, и думаю: не, совсем что-то не ок. При выезде показываю это фото администратору. Говорю, вот, посмотрите, какая вода у вас идет из крана. А она мне в ответ: ой извините, мы знаем, что у нас после ремонта такая проблема, насосы меняем, обычно мы перед приездом гостей воду спускаем, а тут забыли (на самом деле нет). А в ответ слышу: да у нас насосы просто новые, бывает такое и тут же начинает отчитывать кого-то по телефону, за то, что кто-то медленно проверяет номера после отъезда гостей. Конечно, надо быстрее, вдруг уперли чего эти проходимцы. До свидания, говорю, надеюсь, что больше никогда с вами не увидимся и в ваш отель не приедем. На самом деле говорю только «до свидания», потому что все остальное добавлять бессмысленно", - пишет Юлия.





"В новую нацкомпанию по развитию туризма сотрудников не набирают еще? А то я готова на безвозмездной основе парочку предложений передать о том, как сделать так, чтобы люди из отелей Борового не уезжали с мыслью «не дай Бог сюда еще раз вернуться» и чувством, что за свои же деньги будто облапошили", - подытожила она.



