Питались тем, что добывали в реке: Глава Хакасии рассказал о меню Путина на рыбалке
7 августа 2017, 16:35
По словам пресс-секретарь главы Хакасии, Виктор Зимин отзывается об отдыхе рядом с президентом как о моменте в жизни, который останется в памяти на долгие годы.
Президент Владимир Путин и сопровождавшие его главы Тувы и Хакасии во время двухдневной остановки в Сибири питались тем, что добывали в реке, готовили уху и нежные щучьи котлеты, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов со ссылкой на рассказ главы Хакасии Виктора Зимина о проведенном с Путиным времени в тайге.
Путин 3 и 4 августа посещал российский Дальний Восток, а по пути туда сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые установленной на маске президента камерой Go Pro, появились в сети.
Полная версия видеозаписи о путешествии Путина по Южной Сибири опубликована на сайте Кремля в понедельник в связи с большим интересом к событию.
"Питались — что добудут. Здесь много дичи и рыбы. Готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда", — сказал Денисов.
На своей странице в VK Денисов написал, что Зимин отзывается об отдыхе рядом с президентом как о моменте в жизни, который останется в памяти на долгие годы. По словам Зимина, Путин очень прост в общении, у него светлая голова и потрясающая память. Денисов отметил, что Зимин сопровождал президента не только потому, что занимает пост главы Хакасии, но и потому, что является знатоком тайги и таежной жизни.
Как рассказал журналистам Дмитрий Песков, Путин в ходе двухдневной остановки в Сибири побывал в труднодоступной тайге, где не только рыбачил на горных озерах, но ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Фото © РИА Новости / Алексей Никольский
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