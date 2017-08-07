Питались тем, что добывали в реке: Глава Хакасии рассказал о меню Путина на рыбалке

Путин 3 и 4 августа посещал российский Дальний Восток, а по пути туда сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой.





Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые установленной на маске президента камерой Go Pro, появились в сети.





Полная версия видеозаписи о путешествии Путина по Южной Сибири опубликована на сайте Кремля в понедельник в связи с большим интересом к событию.





"Питались — что добудут. Здесь много дичи и рыбы. Готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда", — сказал Денисов.



