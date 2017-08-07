Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Питались тем, что добывали в реке: Глава Хакасии рассказал о меню Путина на рыбалке

7 августа 2017, 16:35

По словам пресс-секретарь главы Хакасии, Виктор Зимин отзывается об отдыхе рядом с президентом как о моменте в жизни, который останется в памяти на долгие годы.

Президент Владимир Путин и сопровождавшие его главы Тувы и Хакасии во время двухдневной остановки в Сибири питались тем, что добывали в реке, готовили уху и нежные щучьи котлеты, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов со ссылкой на рассказ главы Хакасии Виктора Зимина о проведенном с Путиным времени в тайге.

Путин 3 и 4 августа посещал российский Дальний Восток, а по пути туда сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые установленной на маске президента камерой Go Pro, появились в сети.

Полная версия видеозаписи о путешествии Путина по Южной Сибири опубликована на сайте Кремля в понедельник в связи с большим интересом к событию.

"Питались — что добудут. Здесь много дичи и рыбы. Готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда", — сказал Денисов.

На своей странице в VK Денисов написал, что Зимин отзывается об отдыхе рядом с президентом как о моменте в жизни, который останется в памяти на долгие годы. По словам Зимина, Путин очень прост в общении, у него светлая голова и потрясающая память. Денисов отметил, что Зимин сопровождал президента не только потому, что занимает пост главы Хакасии, но и потому, что является знатоком тайги и таежной жизни.

Как рассказал журналистам Дмитрий Песков, Путин в ходе двухдневной остановки в Сибири побывал в труднодоступной тайге, где не только рыбачил на горных озерах, но ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Фото © РИА Новости / Алексей Никольский

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...