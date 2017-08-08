320 тысяч казахстанцев получат технические специальности до 2021 года

В настоящее время уже подано 12771 заявлений от претендентов на подготовку кадров.

Сегодня на заседании Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, рассмотрен отчет министерства образования и науки РК в рамках реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы кабмина.





Ерлан Сагадиев доложил, что в рамках Программы министерство осуществляет общую координацию и мониторинг реализации подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда. Так с 2017 по 2021 годы по данному направлению в рамках Программы будут вовлечены 320,5 тысяч человек.





Также в регионах созданы 1844 мобильные группы по формированию списков претендентов на подготовку кадров. Определен перечень из 317 организаций образования и 271 приоритетной специальности для подготовки рабочих кадров (сервиса и обслуживания, технические, технологические, сельскохозяйственные) по 586 квалификациям.





Министр пояснил, что в категорию участников Программы входят выпускники 9–11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения, ищущие работу, находящиеся в трудной жизненной ситуации и члены малообеспеченных семей и иные категории граждан. Кроме того, участники Программы будут обеспечены стипендией, одноразовым горячим питанием и проездом. Также было отмечено, что в настоящее время уже подано 12771 заявлений от претендентов на подготовку кадров.



